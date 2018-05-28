Революционные бьюти-новинки, которые реально работают

Аnti-age разработка DIAMOND COLLECTION от ENHEL BEAUTY

https://yadi.sk/d/HhXc0k4M3VUwpU (которые беленькие баночки)

То, что японцы продолжают лидировать лидировать в косметологической отрасли, уже аксиома. Но новинка, которую этой весной представил бренд ENHEL BEAUTY, выделяется даже на фоне японской продукции. Легендарный японский доктор Акияма Сан вот уже долгие годы занимается исследованиями и разработками в области инновационных anti-age технологий, и именно ему удалось создать настоящий anti-age «бриллиант» — не имеющую аналогов формулу фуллерена в высочайшей концентрации, завоевавший Нобелевскую премию благодаря своей непревзойденной способности доставлять питательные компоненты в глубокие слои кожи и существенно замедлять процессы старения. В сочетании с наноколлоидами платины и кофеином он повышает тонус, улучшает лимфодренаж и способствуют активной регенерации клеток кожи. Керамиды обеспечивают полное увлажнение и восстановление липидного слоя кожи, препятствуя ее обезвоживанию. Молодость кожи восстанавливается на клеточном уровне, улучшается микроциркуляция и обменные процессы внутри клеток.

Линейка включает в себя шесть средств — эксфолиант для лица, гель для очищения кожи и демакияжа, очищающий мусс-пенка для лица, подтягивающую сыворотку для лица, омолаживающий крем для лица и крем от морщин вокруг глаз. Выделить что-то одно решительно невозможно, так что советуем испытать все средства сразу.

Новая антивозрастная линия Lift-Structure от Filorga

Фото 1, 2 и 3 Три года специалисты лаборатории Filorga работали над новой уникальной формулой активного комплекса Plasmatic Lifting Factors (плазмо-лифтинг факторы). Их результат впечатляет: всего за семь дней применения уже явно заметно, как кожа становится более упругой, а морщинки разглаживаются. А через месяц, обещает производитель, эффект и вовсе будет такой, будто вы зрительно скинули долой несколько лет. Бьюти-отдел WomanHit.ru пока в начале эксперимента, но уже впечатлен результатами. Поэтому охотно верим, что регулярное использование новой линейки заменяет такие косметологические процедуры как плазмолифтинг, а также инъекции коллагена и гиалуроновой кислоты (биоревитализацию).

Итак, в новой коллекции — три средства. Сыворотка LIFT-DESIGNER от Filorga, обогащенная Plasmatic Lifting Factors, обладает удивительной разглаживающей текстурой, которая дает эффект подтянутости. За это следует благодарить активные ингредиенты растительного происхождения в ее составе, а также охлаждающий роликовый аппликатор. Естественный сияющий эффект лифтинга без ощущения стянутости кожи.

В дневном креме LIFT-STRUCTURE от Filorga действие Plasmatic Lifting Factors усиливается за счет стимулирующих активных ингредиентов растительного происхождения, которые повышают выработку коллагена и эластина. Все эти преимущества дополняются роскошной текстурой, которая дарит коже красоту и ощущение комфорта.

А ночной крем SLEEP & LIFT от Filorga в дополнение к ингредиенту Plasmatic Lifting Factors содержит две восстанавливающие аминокислоты, которые уплотняют кожу и придают четкость чертам лица в течение ночи. Крем имеет нежную обволакивающую текстуру, чтобы наносить его было исключительно приятно. Эффект подтяжки и улучшение структуры лица ночь за ночью!

Мягкая фито-пенка Gentle Herbal Cleansing Foam от Kypwell

Интерес к органический косметике — главная бьюти-тенденция последний лет. Но этот премиальный бренд родом с солнечного Кипра выделяется даже на фоне своих коллег-конкурентов. Вся косметика Kypwell в среднем содержит более 30 растительных активных ингредиентов на один продукт, а травы и растения для ее призводства выращены на Кипре на сертифицированных органических полях на высоте 700 метров над уровнем моря — это не только лучший показатель для выращивания трав, но и лучшая высота для жизни человека.

Новинка марки — мягкая фито-пенка — уникальное ежедневное очищающее средство для лица. Оно содержит фитосапонины из бобов шикакай, фиников и гипсофилы — для антибактериальной защиты, фитополифенолы и флавоноиды растений, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Пенка обогащена травами календулы, подорожника, ромашки, герани и лаванды, которые оказывают для комплексное воздействие на кожу лица.