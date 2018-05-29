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Beauty-новинки месяца: косметика звезд, которую вам захочется попробовать этим летом
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Beauty-новинки месяца: косметика звезд, которую вам захочется попробовать этим летом 

Teleprogramma.pro 47 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
1 Зажигать, как Рианна: коллекция Beach, Please! от Fenty Beauty На прошлогоднем балу Met Gala макияж Рианны бьюти-критики единодушно признали одним из самых удачных.
Фото: Global Look
Не удивительно, что в новую пляжную коллекцию марки Fenty Beauty, которую активно продвигает певица, вошли средства для быстрого создания яркого образа «а-ля Рианна». Соответствующий тьюториал от Присциллы Оно, визажиста марки, выложен на youtube-канале косметического бренда.
Сами новинки уже поступили в продажу на официальном сайте бренда.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1779100873013965933_25945306"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Что брать из Beach, Please! Блески для глаз и губ в металлизированных оттенках. Жёлтое и розовое золото и платина — оттенки благородных металлов в моде уже не первый сезон. Но теперь к ним добавились тропические металлик-оттенки: апельсиновый, мятный и, разумеется, главный цвет года по версии Pantone— ультрафиолет.
Для самых смелых — голографическая палитра блесков. В их текстурах оттенок меняет цвет от бургунди — в оливковый, от голубого — в пурпурный, и от золотого — в розовый.
Плюс —дуэты-хайлайтеры, также в металлических текстурах. Металлик и голограммы— настоящий хит лета, причём по прогнозам визажистов, тренд намерен остаться с нами и в следующем сезоне осень-зима 2018/19.
Фото: fentybeauty.com 2 Удивлять, как Карл Лагерфельд: коллаборация lluminated Beauty the Karl Lagerfel + MoodelCo «Сияющая красота» — так Карл Лагерфельд назвал коллекцию декоративной косметики, которую выпустил в коллаборации с австралийской маркой ModelCo.
В «лимитке», которая уже вошла в вишлисты всех бьютиголиков планеты, полный набор средств для создания макияжа с эффектом подсвеченной кожи. Помады и блески для губ, тени для век, тушь для ресниц, хайлайтеры и кисти. В оформлении использованы стилизованные портреты Лагерфельда и изображения его кошки Шупет. Лицом коллекции стала супермодель Стелла Максвелл.
Фото: karl.com Что выбрать из lluminated Beauty the Karl Lagerfel + MoodelCo: Главный экспонат на этом бьюти-вернисаже, безусловно, помады, блески и топ-покрытия для губ Lip Light со встроенной LED-подсветкой и зеркальцем.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1787592169763414916_47617973"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Тюбик выглядит настолько же стильно, насколько хороши текстуры (от сияющих до матовых) и палитра. Владеть этой прелестью захотят многие, так что, если решились на покупку — не откладывайте.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1768844015459299759_217889406"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); 3 Блистать в своём стиле, как Ким Кардашьян: хайлайтеры-трансформеры KKW Beauty Пожалуй, никто не знает о хайлайтерах больше, чем Ким Кардашьян. Именно с её лёгкой руки скульптурирование стало классикой современного макияжа. А какое же скульптурирование без нанесения «подсветки» на выступающие зоны лица и без «затемнения» участков, которые хочется замаскировать.
Фото: Instagram.com  Неудивительно, что весть о запуске новой палетки хайлайтеров от инстаграм-дивы взорвала интернет.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1783617335438343701_4265594267"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Дано: четыре оттенка с золотистым отливом, которые в зависимости от освещения подсвечивают кожу либо тёплым (днём) либо холодным (при искусственном свете) подтоном.
Трансформация обеспечит удачные фото и на ярком солнце, и при вспышках камер в темноте.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1787974928977801997_4265594267"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Что выбрать из Highlighter Palettes KKW Beauty Палетка представлена в двух вариантах— для светлой и смуглой кожи. Впрочем, в обеих подобраны настолько удачные оттенки, что заполучить хочется сразу обе — тогда экспериментировать с оттенками можно будет ещё больше.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1785780102358135813_4265594267"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.93954248366013)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*0.93954248366013)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
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