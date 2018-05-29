9 секретов нанесения макияжа, которые помогут вам выглядеть моложе своих лет

Только когда вы совсем молоды, хочется быстро повзрослеть. За счет выбора одежды, а также макияжа, можно набрать пару, а то и больше лет. Но с возрастом все меняется, и практически каждая женщина задумывается о том, как дольше оставаться молодой, тем самым прибегая к различным методам.9 секретов нанесения макияжа, которые помогут вам выглядеть моложе своих летОдин из проверенных способов, правильное нанесение макияжа. Мы обратились к арт-директору и ведущему визажисту салона Bianco Nero Олесе Иваниной, с вопросом: как краситься правильно, чтобы выглядеть моложе?

Важные и очень полезные моменты, которые необходимо запомнить при нанесении макияжа:

1. Важно помнить, что тон тонирует, а корректор — корректирует. Это значит, что нужно отнестись к тонированию кожи, как к фильтру, который визуально выравнивает текстуру и цвет кожи. Если роговой слой идеальный (равномерный цвет и гладкая поверхность), то можно обойтись и обычными прозрачными праймерами (увлажняющие, смягчающие).

2. Чем старше возраст, тем обезвоженнее кожа, поэтому так важно правильно ухаживать за ней и подготавливать ее к макияжу. Перед нанесением макияжа, обязательна хорошая очистка и идеальное увлажнение: лицо, область глаз, губы.

3. Выбирайте максимально тонкий тональный крем. В каждой линейке любого косметического бренда есть разные текстуры. Тот, который распределяется максимально незаметно, но при этом имеет влажный или сатиновый (увлажняющий) финиш — ваш! Избегайте покупать плотные тональные основы с матовым/пудровым финишем.

4. При выборе консилера/корректора: под глаза следует искать тонкие текстуры с увлажняющими сыворотками, при этом хорошо пигментированные, а значит, хорошо кроющие именно цветом, а не плотностью продукта.

5. Выбирайте кремовое скульптурирование, а также кремовые румяна. Кремовые текстуры идеально дружат вместе. Нет кремовых румян — берите помаду в стике, носите капельку на щёчки. Не рисуйте полоски, рисуйте овальчики по расслабленному лицу на наиболее выступающей точке щеки. Не бойтесь смешивать скульптор с румянами (заходить одной зоной на другую). Это смотрится естественно и красиво. Не пользуйтесь сухим хайлайтером и хайлайтером с крупнодисперсными блестками. Лучше область «света» хорошо увлажнить и не пудрить. Это и будет естественной «живостью» и «свежестью»

6. Избегайте графичных бровей. Вспомните ребёнка. Как он краснеет, когда бежит, как распахнутыми глазами смотрит на мир. Наша задача оставить брови естественно растущими под наклоном 45 градусов. Это поднимет визуально веко и омолодит лицо. А мягкие линии в макияже — всегда в плюс.

7. В макияже глаз используйте натуральные естественные тёплые оттенки или мешайте холодные оттенки с тёплыми. Но никогда не прибегайте к графитным серым оттенкам. Постарайтесь оставить веко чистым. Используйте цвета, которые близки по оттенку к вашему цвету кожи. И, конечно, активно выделяйте верхний ресничный ряд. Лучше работает тушёвка, чем графика. А значит, и стрелку лучше выбрать дымчатую, чем чёткую. 8. Помаду выбираем идеального оттенка к слизистой. Лучше наносить пальчиками или пушистыми кисточками. Идеальны подкрашивающие тинты и бальзам для губ. 9. Финальный штрих — пудра! Но! Только на Т-зону. Оставьте вашу кожу лица максимально живой.