Парни троллят девушек в Instagram: популярные женские позы и темы фото стали предметом пародий

Девушки как никто другой любят фотографировать себя в различных позах и даже делают это в неподходящих условиях. Они выкладывают в Instagram моменты своей повседневной жизни, которые очень часто являются не просто смешными и неуместными, но даже глупыми и нелепыми. За это парни решили поглумиться над прекрасной половиной.

Сексуальные позы и губы «уточкой», педикюр, шампанское, пушистые домашние любимцы и другие соответствующие атрибуты красивой жизни стали предметами пародии. Что из этого получилось, смотрим далее.

Модные фруктовые смузи и пресловутые губы «уточкой».

Релакс. Маска для молодости кожи и бокал красного сухого вина — для расслабления.

Отдых на природе и педикюр для красоты ножек.

Селфи — это только для девушек.

Маска из голубой глины и котик.

Купание в струях фонтана и сексуальная поза. Притягивает взгляд, не так ли?

Странные танцы с элемантами оттопыривания «пятой точки».

Общее фото в халатиках с поднятыми вверх ногами и «обнимашки».

Напоследок — еще бокал вина.