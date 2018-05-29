Парни троллят девушек в Instagram: популярные женские позы и темы фото стали предметом пародий 

Девушки как никто другой любят фотографировать себя в различных позах и даже делают это в неподходящих условиях. Они выкладывают в Instagram моменты своей повседневной жизни, которые очень часто являются не просто смешными и неуместными, но даже глупыми и нелепыми. За это парни решили поглумиться над прекрасной половиной.
Сексуальные позы и губы «уточкой», педикюр, шампанское, пушистые домашние любимцы и другие соответствующие атрибуты красивой жизни стали предметами пародии. Что из этого получилось, смотрим далее.
Модные фруктовые смузи и пресловутые губы «уточкой».
Релакс. Маска для молодости кожи и бокал красного сухого вина — для расслабления.
Отдых на природе и педикюр для красоты ножек.
Селфи — это только для девушек.
Маска из голубой глины и котик.
Купание в струях фонтана и сексуальная поза. Притягивает взгляд, не так ли?
Странные танцы с элемантами оттопыривания «пятой точки».
Общее фото в халатиках с поднятыми вверх ногами и «обнимашки».
Напоследок — еще бокал вина.