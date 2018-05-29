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Как выглядят сто слоев помады, тонального крема и накладных ресниц на одной девушке
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Как выглядят сто слоев помады, тонального крема и накладных ресниц на одной девушке 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Недавнее помешательство видеоблогерш на многослойном маникюре переросло в кучу видеороликов, где девушки наносят до сотни слоев тонального крема на лицо. Насмотревшись этого безумия, Дженна Марблс решила одновременно попробовать 100 слоев тонального средства, лака для ногтей, спрея-автозагара, помады, лака для волос и накладных ресниц. Пристегните ремни, такого кошмара вы еще не видели.
Источник: Buzzfeed
Вот так выглядела девушка до начала спецоперации по изведению нереального количества косметики за один присест. На это ушла также куча времени и немного здоровья кожи, которая вряд ли была в восторге от такого количества химии.
После нанесения первого слоя всего Дженна выглядела так. Это заняло пять минут. Для тех, у кого с математикой не очень: сто слоев займут 500 минут, то есть более восьми часов.
«Я чувствую, что мое лицо отвратительно. Я буду удивлена, если после этого у меня останутся хоть какие-то ресницы».
Кстати, Дженна подумала, что сто слоев ресниц на один глаз просто не уместятся, поэтому решила наклеить по 50 на каждый глаз. На фото у нее только десять слоев, а еще нужно приклеить по сорок на каждый глаз!
21-й уровень.
Красотка!
Мы совсем забыли про автозагар. Вот так это выглядит в 21 слой.
«Я выгляжу великолепно!»
Да уж.
Автозагар начинает щипать кожу. Это уже становится небезопасным.
По 50 слоев накладных ресниц на каждом глазу выглядят так.
80 слоев помады. Мило, не правда ли?
«Пожалуйста, имейте в виду, что это делается из чистого любопытства».
Вот так выглядят сто слоев всего.
Ах да, и автозагар. Нездоровый цвет получился.
И сотня слоев лака для ногтей на закуску.
Полное видео этого безобразия:
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