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Меган Маркл не может жить без этой туши для ресниц
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Меган Маркл не может жить без этой туши для ресниц 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Если Кейт Миддлтон славится своей любовью к одежде из масс-маркета, то Меган Маркл пользуется косметикой от бюджетных марок. Оказывается, любимая тушь для ресниц герцогини Сассекской продается во многих сетевых магазинах и стоит всего $7. Об этом рассказала визажист Лидия Селлерс, которая раньше работала с Меган. Именно Маркл порекомендовала ей тушь Maybelline Lash Sensational Luscious, и теперь эта бюджетная находка всегда есть под рукой у визажиста: «Меган показала мне это средство в одном из магазинов, и теперь я тоже не могу без нее и каждый раз вспоминаю вспоминаю об этой рекомендации с благодарностью! Эта тушь делает акцент на глаза, она удлиняет ресницы и делает их более объемными, а еще в ее составе есть увлажняющие компоненты. Мне нравится эффект, который остается после нее, а цена вообще выше всяких похвал». Берем на заметку.
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