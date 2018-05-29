Меган Маркл не может жить без этой туши для ресниц 

Если Кейт Миддлтон славится своей любовью к одежде из масс-маркета, то Меган Маркл пользуется косметикой от бюджетных марок. Оказывается, любимая тушь для ресниц герцогини Сассекской продается во многих сетевых магазинах и стоит всего $7. Об этом рассказала визажист Лидия Селлерс, которая раньше работала с Меган. Именно Маркл порекомендовала ей тушь Maybelline Lash Sensational Luscious, и теперь эта бюджетная находка всегда есть под рукой у визажиста: «Меган показала мне это средство в одном из магазинов, и теперь я тоже не могу без нее и каждый раз вспоминаю вспоминаю об этой рекомендации с благодарностью! Эта тушь делает акцент на глаза, она удлиняет ресницы и делает их более объемными, а еще в ее составе есть увлажняющие компоненты. Мне нравится эффект, который остается после нее, а цена вообще выше всяких похвал». Берем на заметку.