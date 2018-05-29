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«Робокожа» залечит себя сама
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«Робокожа» залечит себя сама 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Биоинженеры Университета Карнеги — Меллон (США) изобрели «электронную кожу» со способностью к самовосстановлению. Она состоит из жидкого металла, помещенного на мягкий резиноподобный материал. Когда что-то повреждает «кожу», высвобождаются крошечные металлические капли, заполняя образовавшуюся пустоту.
Как говорит руководитель проекта Кармел Маджиди, новая технология позволит роботу будущего излечить себя даже в результате «экстремальных механических повреждений». Нечто подобное мы могли наблюдать у робота из жидкого металла Т-1000 — главного антагониста из фильма «Терминатор 2: Судный день».
По словам ученого, материал достаточно гибок и мягок, чтобы широко растягиваться, но все еще очень уязвим к разрыву и прокалыванию. Об этом пишет The Washington Post. Если полимер порвется, микрокапли из металлического сплава на основе галлий-индия заполнят мягкую, эластомерную оболочку. Так, робот сможет залатать «рану», полностью восстановив форму и структуру своей «кожи».
∎Сверхреалистичный робот умеет смотреть прямо в глаза. Видео читайте также
В конце прошлого года в Японии синтезировали твердый стеклоподобный полимер, который способен «зарубцовывать» образовавшиеся на нем трещины и царапины. Чтобы полимерное стекло срослось, достаточно приложить к нему небольшое давление — например, соединить разорвавшиеся кусочки руками и крепко их сжать. В будущем инновационная разработка может быть применена для защиты экранов смартфонов и планшетов.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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