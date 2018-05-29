60-летних бабушек превратили в сексуальных пинап-красоток

«Женщина в любом возрасте имеет право чувствовать себя красивой и сексуальной», — уверена Крисси Спаркс (Chrissy Sparks), фотограф из Бирмингема, Великобритания.

В своей недавней фотосессии Крисси превратила женщин, возрастом от 58 до 78 лет, в моложавых сексапильных красоток, используя для этого наряды в стиле пинап и будуарную съемку. «Я снимаю женщин всех форм и размеров и уверена, что с помощью правильного освещения, выигрышной позы, макияжа, одежды и ракурса я могу показать красоту женщины любого возраста», — говорит представительница британской фотокомпании DollHouse Photography.

«Конечно, мы снимаем и молодых женщин, но самые поразительные преобразования получаются у дам солидного возраста. После фотосессии я тщательно работаю над фотографиями в пост-продакшн. Удаляю целлюлит, синяк, шрамы, пятна и неровный тон кожи, также сокращаю морщины, разглаживаю силуэт и повышаю мышечный тонус. Это занимает долгие часы, но результат того стоит. Реакция женщин обычно очень бурная — от слёз восторга до недоверчивого смеха. А когда я получаю благодарственные письма и трогательные рассказы о том, как мои фотографии повысили самооценку, уверенность в себе и сделали чью-то жизнь счастливее, я понимаю, что делаю действительно важное и нужное дело»,

— делится эмоциями фотограф Крисси Спаркс.

Посмотрите на эту впечатляющую пинап-фотосессию и скажите, сможете ли вы назвать героинь бабушками?

Джоанна, 58 лет Мэвис, 67 лет Джейн, 65 лет Паулина, 78 лет Триша, 60 лет