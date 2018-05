Выбор визажистов: лучшая тушь всех времен

Ищете «ту самую», идеальную тушь? Елена Крыгина , Юрий Столяров, Ольга Романова и другие ведущие визажисты делятся своими находками — их выбор вас не подведет!

Выбор визажиста Елены Крыгиной:

High Impact Mascara, Clinique

«Это супер-тушь, которая стала для меня открытием. Универсальна, подходит аллергикам, легко смывается, не щиплет глаза, не оставляет темных кругов, не осыпается, дает достаточно объема и цвета. Для повседневного макияжа — идеальна».

Volume Effet Faux Cils Shocking, Yves Saint Laurent

«Когда меня спрашивают, какую тушь я мог бы посоветовать, эта приходит на ум одной их первых. Пользуюсь уже долгое время, потому что именно она дает фантастический эффект накладных ресниц и роскошный объем».

Выбор визажиста Александры Кириенко:

Cabaret, Vivienne Sabo

«В моем кейсе это одно из недорогих и любимых средств. Тушь люблю за то, что она очень пластичная. Покупаю сразу по 5-6 штук. Удлиняет ресницы и дает им объем».

Выбор визажиста Юрия Столярова:

Great Lash Blackest Black, Maybelline New York

«Тушь-легенда, любимая многими визажистами, — на модных показах вы обязательно ее увидите. В чем секрет? Это просто тушь, и больше ничего. Зачастую нам нужен именно такой эффект — естественных ресниц, хорошо прокрашенных, без лишнего объема и удлинения. Для таких целей нет ничего лучше этого классического средства. Кстати, вы можете купить разные щеточки и экспериментировать с этой тушью».

Выбор визажиста Ольги Романовой:

Delight Circle Lens, Tony Moly

«Это средство я открыла недавно и совершенно случайно. Тушь с легким подкручивающим эффектом, удобная щеточка, хороший баланс между густотой и удлинением. И что самое главное для меня, — она не осыпается. Также эта тушь легко снимается «трубочкой» — в этом вопросе азиатские средства удобнее других. Когда вы смываете тушь, она не растирается по глазу, а просто скатывается под воздействием теплой воды».

Выбор визажиста Анны Меркушевой:

Excessive Flash и Smoky Extravagant, Make Up For Ever

«У меня есть две незаменимые щеточки Make Up For Ever: жесткая и короткая кисть туши Excessive Flash— для корней (прокрашиваю их зигзагообразными движениями, чтобы сохранить максимальное количество туши). Кончики крашу кисточкой туши Smoky Extravagant, «вытягивающими движениями» (создает «панорамный» объемный эффект)».

Upward Lash, M. A. C «Эту тушь использую для красивого изгиба и эффекта густых ресниц. Кисточка прокрашивает каждую ресничку, а карнаубский воск в составе туши обволакивает их эластичной пленкой — она отвечает за объем».

Выбор визажиста Эрнеста Мунтаниоля

«Прекрасно наслаивается — когда спустя 6 часов вам нужно будет обновить макияж, не придется стирать тушь. Если мне нужно слегка подчеркнуть ресницы, наношу в один слой. Если необходимо сделать их очень выразительными — в несколько.

Деликатно работает с каждым типом ресниц — если это длинные и жидкие, не сделает из них три слипшихся палочки, а аккуратно разделит и даст объем.

Когда ее презентовали два года назад, у нас была сессия для журналистов — все тестировали тушь. Наносили только на один глаз — чтобы показать разницу. Моя задача была распределить тушь именно той кисточкой, которая у Le Volume, не ершиком. Тест прошли около 22 человек, ресницы у всех разные, но средство подошло всем. Еще мне нравится, когда тушь немного подсыхает — спустя неделю-две после начала использования».

Выбор визажиста Алены Моисеевой:

Lash Sensational, Maybelline New York

«Мне нравятся пластиковые кисточки в форме расчески — они позволяют растянуть средство очень тонко к краю ресниц. Густым слоем ложится в основании ресниц, а на кончиках остается совсем чуть-чуть — без эффекта «паучьих лапок».