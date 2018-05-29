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Искусственный интеллект смог выявить рак кожи точнее врачей
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Искусственный интеллект смог выявить рак кожи точнее врачей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Группа международных ученых обучила форму искусственного интеллекта выявлять рак кожи. Портал news‐medical.net сообщил, что сверточная нейронная сеть (СНС) в ходе опыта пропустила меньше меланом, чем опытные специалисты.
Исследователи под руководством профессора Гейдельбергского университета Хольгера Хаэнсле (Германия) пригласили 58 дерматологов со всего мира. Врачи должны были определить злокачественные меланомы и доброкачественные родинки, изучив более 100 тысяч изображений. Ту же самую работу проделала СНС и выявила 95% меланом. Также форма искусственного интеллекта определила точное количество доброкачественных родинок.
С каждым обучающим изображением СНС улучшала свою способность различать доброкачественные и злокачественные поражения
Хольгер Хаэнсле
Специалисты заявили, что СНС не заменит дерматологов. Форма искусственного интеллекта может лишь помочь врачам при диагностике рака кожи.
СНС способна понимать какие-либо изображения и запоминать их информацию. Таким образом, СНС быстро обучаема, а также может самостоятельно улучшать свою производительность.
Рак кожи занимает первое место среди злокачественных новообразований. Его основной вид — меланома. По статистике, рак кожи чаще всего диагностируется в возрасте 60-65 лет. Тем не менее за последние годы эксперты выявили тенденцию омоложения данной патологии. Специалисты утверждают, что детская заболеваемость раком кожи возросла на два процента. Чаще всего рак кожи поражает открытые участки, а также развивается на лице и шее.
Ученые определили причину возникновения рака кожи. Выяснилось, что людям не стоит злоупотреблять солнечными ваннами. На основе исследований они планируют создать препарат для борьбы с меланомой.
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