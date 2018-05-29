Календарь красоты: 3 важные инъекционные процедуры

В погоне за молодостью нет календарных дат. Женщины всего мира хотят выглядеть ухоженно и красиво в любое время года. Однако с возрастом меняется структура кожи, и собственное отражение в зеркале обычно нравится все меньше и меньше. Именно поэтому инъекционные методы омоложения становятся все более популярными. Как обмануть возраст с помощью современных косметологических процедур, рассказала косметолог, дерматовенеролог Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic Ольга Варваричева.

Инъекционная косметология относится к разделу эстетической медицины и является малоинвазивным методом омоложения. С помощью инъекционной косметологии можно без хирургического вмешательства победить в борьбе с несовершенствами кожи.

Омолаживающие витаминные коктейли

Мезотерапия ‒ метод, который в первую очередь направлен на профилактику первых признаков старения. Процедура основана на единовременном подкожном введении «коктейля» из инъекций. Раньше мезотерапия являлась не эстетической, а лечебной процедурой и пришла к нам из медицины. Свое название мезотерапия получила благодаря тому, что мы вводим препараты в средние слои дермы.

yandex_ad_1 Основным плюсом мезотерапии является возможность для каждого пациента подобрать индивидуально питательные вещества. Это дает возможность пациенту решить именно те проблемы, которые волнуют его больше всего.

Мезотерапия не только устраняет первые явные признаки старения, но и разглаживает мелкие морщинки, выравнивает рельеф кожи и питает ее витаминами. Длится процедура около получаса и является вполне комфортной. Зато результат может быть виден уже после первой процедуры.

Период реабилитации занимает от пары часов до нескольких дней. Естественной реакцией на процедуру могут стать покраснения и синяки. Не стоит их пугаться ‒ через некоторое время они исчезнут. В процессе восстановления необходимо воздержаться от посещения бань, саун, следует исключить алкоголь и переохлаждение.

Эффективное увлажнение

Биоревитализация ‒ это «оживление» кожи с помощью гиалуроновой кислоты. Данная процедура является одной из самых востребованных и любимых методик многих женщин. С возрастом количество гиалуроновой кислоты в эпидермисе значительно уменьшается, и это приводит к тому, что кожа становится неэластичной и дряблой. С этими недостатками может отлично справиться биоревитализация.

Плюсом данной процедуры является отсутствие предварительной подготовки.

Во время биоревитализации необходимое количество препарата вводится в нужные зоны тонкой иглой. Эффект, как и при мезотерапии, заметен после первой процедуры: кожа выглядит свежей и увлажненной, а овал лица приобретает более четкие контуры.

После биоревитализации на коже в течение суток могут оставаться как небольшие покраснения, так и папулы. Бассейн, сауны, бани в восстановительный период также остаются под запретом.

Борьба с мимическими морщинами

Ботулинотерапия. Если при словосочетании «гусиные лапки» вам представляются не конфеты, а смотрясь в зеркало, вы видите только морщину на лбу и в межбровье ‒ значит, пришла пора для ботулинотерапии.

Проходит процедура быстро и практически безболезненно. Специалист при помощи очень тонкой иглы вводит ботулотоксины в мимические морщины, тем самым расслабляя напряженные мышцы. Благодаря этому морщины разглаживаются.

Результат сохраняется в течение нескольких месяцев, после чего процедуру необходимо проводить снова.

yandex_ad_2 Максимальный эффект проявляется через две недели после ботулинотерапии. На время реабилитации стоит отказаться от горячих ванн, посещения солярия, саун, рекомендуется избегать переохлаждения и перегревания.

Какая процедура нужна именно вам?

Определить процедуру, которая поможет сохранить молодость кожи, является непростой задачей. Важно помнить, что экономить на красоте и здоровье ‒ плохая идея. Поэтому обращаться за помощью необходимо только к опытным, квалифицированным специалистам. Именно они помогут вам выбрать процедуру, исходя и ваших индивидуальных особенностей, и ответят на все интересующие вас вопросы.

Не забывайте о том, что даже если после первой процедуры заметны явные улучшения, то для получения максимального эффекта необходимо определенное количество сеансов. Комплексное решение проблемы приведет вас к тому, что календарь красоты больше не пригодится: вы будете довольны собой круглый год.

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Варваричева Ольга Сергеевна ‒ косметолог, дерматовенеролог Клиники Немецких Медицинских Технологий GMTClinic, кандидат медицинских наук. Член Американской Академии Лазерной Медицины и Хирургии (ASLMS), сертифицированный преподаватель по направлениям «Инъекционные методики и лазерные технологии в эстетической медицине». Автор множества статей, посвященных anti-age процедурам. Более 15 лет стажа, ежегодные стажировки и сотни довольных пациентов.