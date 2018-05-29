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Как выглядят идеальные женщины
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Как выглядят идеальные женщины 

Рамблер 49 минут назад
У каждого человека свои представления о красоте, и то, что один сочтёт прекрасным, другой назовёт уродливым. Однако есть идеалы красоты, которые формировались веками, но и они различаются у разных народов.
1. Шведские девушки мечтают быть голубоглазыми блондинками с выраженными скулами, ведь именно таких ценят их соотечественники. Кстати, в тренде у шведок простота в одежде и минимум макияжа, подчеркивающие естественную красоту.
2. В Польше красавицами считают миловидных стройных девушек среднего роста. Рослых, длинноногих, с пышным бюстом дам здесь не считают привлекательными.
3. В Испании обожают страстных и чувственных женщин, которые соблазняют даже взглядом. Чёрные волосы и глаза, смуглая кожа, объёмная грудь и изящность –такая девушка сразу привлекает внимание испанцев.
4. В США стандарты красоты формировались под влиянием переселенцев из разных стран Европы, поэтому красотками здесь считаются самые разные девушки: и голливудские дивы с точёными фигурками, и пышные латиноамериканки, и азиатские старлетки.
5. Французы ценят в женщине естественность и натуральность. Как можно меньше макияжа, чуть растрёпанные волосы, элегантный, но простой наряд — такова идеальная французская женщина.
Женский форум
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