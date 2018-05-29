Косметолог салона красоты Новороссийска выжгла клиентке лицо вместо омоложения

Косметолог выжгла лицо 31‐летней жительнице Новороссийска Юлии Остаповой, которая пришла в салон красоты, чтобы избавиться от морщин. Об этом сообщил сайт « Комсомольская правда ‐ Кубань».

24 апреля девушка записалась на процедуру «омоложение плазмой», о которой узнала из соцсетей. Она хотела убрать межбровную морщинку, избавиться от носогубных складок и сделать менее заметными растяжки на животе.

«Когда пришла в студию, сразу же обратила внимание на сертификаты, которые висели в кабинете. Они меня обнадежили», — рассказала Юлия.

По словам потерпевшей, во время проведения процедуры она испытывала сильную боль и чувствовала запах жженой кожи. Несмотря на эти симптомы, косметолог заявила, что все под контролем.

После сеанса горожанка обнаружила ярко-красные следы на коже лица. Специалист пообещала, что краснота исчезнет через пять дней, но этого не произошло и через неделю. Потерпевшей приходилось носить медицинскую маску и наносить порекомендованную мазь. Затем косметолог предложила купить заживляющее средство, а через месяц обвинила женщину в неправильном уходе.

Потерпевшая потребовала заново выполнить процедуру или вернуть деньги — шесть тысяч рублей. Косметолог отказалась, сославшись на предоставленные услуги.

Женщина обратилась в больницу к дерматологу. Он поставил ей диагноз «Вторичная лентиго, рубцовая атрофия кожи».

Отмечается, что Юлия не первая, кто пострадал от рук этого косметолога. Ранее специалист нанесла увечья 33-летней Анне Поповой (фамилия изменена), которая хотела избавиться от носогубных складок.

Юлия Остапова подала заявление в прокуратуру и полицию Новороссийска, а также написала обращение в региональный Росздравнадзор . В ведомстве ей сообщили, что у косметолога отсутствует лицензия на осуществление медицинской деятельности. В ближайшее время потерпевшей придется пройти медосвидетельствование.

Косметолог нашла себе адвоката. Также она намерена подать встречный иск.

Девушка умерла после пластической операции в московской частной клинике. По словам отца погибшей, проблем со здоровьем у молодой женщины никогда не было.