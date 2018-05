Водостойкая косметика дешевле 500 рублей: лучшие средства в отпуск

Блеск для губ Butter Lip Gloss от NYX Блеск для губ Butter Lip Gloss от NYX, цена: от 500 руб.

Для стойкого трендового макияжа губ идеально подходят бархатистые текстуры, создающие эффект влажного покрытия. Матовая помада от NYX — идеальный вариант. В линейке представлен 31 пигментированный оттенок.

Гель для бровей Eyebrow Gel от NYX Гель для бровей Eyebrow Gel от NYX, цена: от 490 руб.

В своем блоге визажист Елена Крыгина , рассказывая о бюджетном мейкапе бровей, выделила водостойкий гель Eyebrow Gel от NYX. Плотная консистенция, высокая пигментация и удобное нанесение — это необходимые характеристики средства для создания идеальных бровей.

Карандаш для глаз Retract Waterproof Eyeline от Sephora

Карандаш для глаз Retract Waterproof Eyeline от Sephora, цена: от 349 руб.

Удобный механический карандаш необходим для создания дневного естественного и эффектного вечернего макияжа глаз. За приемлемую цену вы получите графичные стрелки, растушевку, отличную пигментированность и стойкость.

Тушь для ресниц 2000 Calorie Waterproof от Max Factor

Тушь для ресниц 2000 Calorie Waterproof от Max Factor, цена: от 480 руб.

Стоит присмотреться к туши 2000 Calorie Waterproof в качестве палочки-выручалочки, потому что она подходит для чувствительных глаз и позволяет сохранить естественный вид ресниц. И да, она водостойкая.

Праймер Prime And Fine Make Up Transformer Drops Waterproof от Catrice

Праймер Prime And Fine Make Up Transformer Drops Waterproof от Catrice, цена: от 275 руб.

В летний сезон лучше ограничиться санскрином и BB-кремом. Но если необходимо создать водостойкий макияж, то желательно использовать праймеры, способные сделать обычную тональную основу устойчивой к неблагоприятным условиям. Праймер от Catrice — это как раз тот случай.

Гель для ресниц Professional Make Up Proof It! от NYX Гель для ресниц Professional Make Up Proof It! от NYX в «РИВ ГОШ», цена: от 500 руб., +7 (800) 333-20-20 Если не хотите расставаться с любимой тушью даже на море, воспользуйтесь прозрачным гелем Proof It! от NYX. Он превратит любую тушь в водостойкую, при этом ресницы сохранят естественный вид. Гель можно применять и для надежной фиксации средства бровей.

Используем модные тренды макияжа 2018:

