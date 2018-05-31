Как правильно сидеть на диете

Похудеть к лету, к свадьбе, к дню рождения — в общем, не важно к чему, лишь бы быстро привести себя в форму. Такая проблема вам наверняка знакома, но вы могли не задумываться о том, что есть люди, которые годами сражаются с лишним весом, чтобы перевести отношение к себе из разряда ненависти хотя бы в недовольство. В похудении главное — не ударяться в крайности: о том, почему жесткая голодовка и усиленные нагрузки не подходят, если ты хочешь похудеть, расскажут эта статья и проект «Лишняя кожа», который стартовал на канале TLC

То eat list: не хочешь яблоко

Кто-то и список кораблей до конца не одолел, а вам предстоит изучить все пункты в перечне продуктов, которые нужно есть, чтобы похудеть. Да, именно так: вес не снизится, если вы резко перейдете с бургеров и колы на яблоки и кефир, зато начнет уходить медленно, но верно, когда вы выстроите правильное меню. Не можете сделать это самостоятельно — обратитесь к диетологу, который, скорее всего, откроет вам дивный новый мир. Вы знали, что в яблоках полно сахара, у кефира высокий гликемический индекс, поэтому их нельзя есть на ночь, как делают многие сторонники «ударной» диеты? Вот именно, вряд ли знали, и таких фишек полным-полно — а как говорится, кто предупрежден, тот вооружен.

Переход на правильное питание не означает, что всегда придется есть зеленое, несоленое и вареное, чтобы выглядеть хорошо. Во-первых, полезная еда очень даже вкусная, нужно только выделить время на ее приготовление и научиться новым сочетаниям продуктов, что не так уж тяжело по сравнению с лишним жиром, который надо ежедневно таскать на себе. Во-вторых, вы вполне можете позволить себе жареную картошку, сладости или выпечку, но только иногда и по чуть-чуть. Существенно поможет в похудении расчет калорий — диетолог определит дневную норму, которую вам нужно потреблять, чтобы оставаться в форме. Что вы включите в норматив — дело ваше, но лучше пусть это будет 5-6 приемов здоровой и сбалансированной пищи, чем коробка конфет или курица-гриль раз в сутки. Да, звучит занудно, но фигура — это ваша зачетка: до 30 лет вы работаете на нее, а потом — она на вас.

Транжира жира: есть, чтобы худеть

Вы можете взвешивать еду, рассчитывать количество калорий и БЖУ, исключать и добавлять нужные продукты (или вообще не делать всего этого), главное — тратьте как можно больше калорий. Мы не говорим о часах, проведенных на беговой дорожке, потому что все должно быть в меру, но секрет похудения заключается именно в преобладании количества потраченных калорий над потребленными. Не ищите отходных путей в стиле «съем два кусочка пирога и до вечера буду голодать» или «до шести можно что угодно». Нет, нельзя. Ни голодать нельзя, ни есть что попало. При голодании организм начинает запасать резервы, как суматошная белка, поэтому он выжмет жир из любого подходящего продукта, лишь бы запасти его на сложные времена. С пищевым самообманом еще проще — если утром ты ела огурцы, творог и рыбу, а часа в четыре внезапно слопала плитку шоколада и пакет чипсов, похудеть тебе не поможет ничто.

Чтобы избавиться от жира, нужно не только изменить рацион и начать шевелить собственными булками вместо тех, что лежат в хлебном отделе ближайшего супермаркета — вам необходимо еще и заниматься спортом, пить больше воды, спать как минимум по 6-8 часов в сутки и держать нервы под контролем. Научитесь правильно сочетать белки, жиры и углеводы в своем меню, купите ланчбокс и бутылку для воды и не ленитесь хотя бы побольше ходить пешком, если нет времени на спортзал. Мы понимаем, что весь этот процесс на первый взгляд кажется сложным и запутанным, но на самом деле похудение требует не мгновенного переворачивания жизни с ног на голову, а постепенного ее изменения. Воспринимайте это как игру — дайте себе, например, пару недель и все это время питайтесь по-новому, высыпайтесь и делайте зарядку, награждайте себя за успехи, не корите за провалы и старайтесь держаться. Вы удивитесь тому, на что способны, и вам наверняка понравится. Если нет — вы всегда можете прекратить, потому что нет ничего хорошего в том, чтобы изо дня в день совершать ненавистные действия. В конце концов, если у вас всего 3-5 лишних килограммов, это совершенно не критично — более того, даже не важно ни для кого, кроме вас.

Лишняя кожа: на острие ножа

Чем больше и дольше вы будете худеть, тем труднее станет избавляться от жира, но результат определенно того стоит. Многие именно так и думают, особенно те, у кого лишнего веса много: когда вы часами потеете в спортзале и отказываетесь от пиццы в пользу брокколи, то надеетесь, что все эти мучения увенчаются успехом. Однако бывает и так, что после успешного избавления от избытков жира появляется новая проблема — лишняя кожа. Если человек теряет 15-20 килограммов веса, а то и больше, кожа становится дряблой: все, что когда-то заполнял жир, просто повисает, как сдувшийся воздушный шар. Можно сколько угодно продолжать поднимать гантели и жевать капусту, но от груза, напоминающего о прошлом, это не избавит: убрать лишнюю кожу, если ее много, поможет только операция.