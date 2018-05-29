Как скрыть прыщи на пляже: советы от профессиональных визажистов

На пляже твоя внешность попадает под тщательное сканирование, причем оценивают не только фигуру со всех сторон, но и лицо. Поэтому некоторые девушки даже загорают при полном макияже, но это, как утверждают косметологи, может сыграть с кожей злую шутку и спровоцировать появление еще большего количества прыщей и покраснений. Что делать, если твое лицо далеко от совершенства, а быть queen of the beach хочется, мы узнали у трех визажистов.

Светлана Удалова, официальный визажист Vivienne Sabó: «Быть при полном параде на пляже неуместно, поэтому старайся использовать минимум тональных средств. Перед тем как соберешься загорать, лучше всего деликатно, точечно замаскировать воспаления, например, корректором золотистого оттенка против изъянов кожи с антибактериальным свойством (останавливает воспалительный процесс). Нанеси его подушечками пальцев и тщательно растушуй границы. А вообще, солнце и морская вода помогут окончательно сгладить дефекты — воспаления подсушиваются, нивелируются загаром и становятся менее заметными».

Марго Майор, независимый визажист: «Пляжный мейк должен быть легким. Главное — выбирай стойкие текстуры. Существует масса декоративных средств, которые помогут коже, подвергшейся инсоляции, оставаться в отличном состоянии. На этапе ухода очень важно использовать увлажняющий крем с SPF-фактором — так ты защитишь кожу от воздействия вредных солнечных лучей и появления пигментации. Следующий шаг — невесомая тональная основа с SPF, а после берись за тональные флюиды, BB— и CC-кремы, а также минеральные пудры. Для того чтобы замаскировать недостатки кожи, лучше корректора еще ничего не придумали. Но в жару он может „поплыть“, поэтому выбирай устойчивые средства. Желательно также, чтобы в их состав входила гиалуроновая кислота, которая отвечает за увлажнение».

Олеся Иванина, арт-директор и ведущий визажист салона Bianco Nero: «Если твой план быть королевой пляжа нарушил незваный гость в виде акне, придётся прибегнуть к небольшим декоративным мерам. Во‑первых, не забудь продезинфицировать высыпание (подойдет антибактериальный лосьон), но не пересушивай эту область кожи. Сильное покраснение поможет скрыть влагостойкий корректор с зелёным оттенком. Затем сверху нанеси корректор в тон кожи — и все готово! Открытые ранки лучше не трогать до заживления верхнего слоя. Болячки обязательно размягчить (например, вазелином) — и лишь потом приступать к маскировке. С такой проблемой можно справиться и одним корректором. Главное, чтобы он был водостойкий и невесомый по текстуре. Вбей пальчиком небольшое количество средства в область высыпания и растушуй по краям. Помни, что корректор при высыхании окисляется и может стать более тёмным, поэтому проверь цвет на области щеки перед покупкой!»