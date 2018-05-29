Упругий силикон: Памела Андерсон и в 50 лет показывает грудь

Бюст актрисы выглядит настолько неестественно, что уже не вызывает восторга у окружающих.

Сериал «Спасатели Малибу» смотрели абсолютно все, ведь там были не только красивые и накаченные мужчины в красных шортах, но и пышногрудые красотки. Именно этот сериал сделал из Памелы Андерсон настоящую секс-бомбу и этому званию актриса старается соответствовать до сих пор. На днях папарацци застали Памелу по пути на благотворительный ужин в Париже. Звезда надела весьма сексуальное платьем из нюдового шелка, которое очень красиво развивалось. Наряд весьма подчеркивал пышную грудь актрисы, которая выглядела весьма неестественно.

Ни для кого не секрет, что Андерсон частый гость пластических хирургов, поэтому объемный бюст — именно их заслуга. Именно поэтому грудь Памелы на снимках упругая и не обвисшая.

Первую операцию по увеличению груди звезда сделала еще в 1994 году, тогда она увеличила объемы в три раза. Однако на этом она не остановилась и потом еще долго меняла имплантаты. Примерно полгода назад все обсуждали, что актриса вернула своей груди естественный размер и стала носить максимально закрытые наряды. Но, по всей видимости, продержалась Памела недолго и все же решила вернуть свои роскошные формы, за которые ее все так любят.

Летний режим: как быть красивой без макияжа

Худеющим: 13 продуктов, которые снижают чувство голода

Читайте также: