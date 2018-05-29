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Готовимся к пляжному сезону. Самый быстрый способ избавиться от целлюлита!
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Готовимся к пляжному сезону. Самый быстрый способ избавиться от целлюлита! 

Peopletalk 40 минут назад
Фото: Peopletalk
Если не хочешь прятаться в тени на пляже и купаться в парео, тогда советуем уже сейчас начать активную подготовку к отпуску! И первым делом рекомендуем избавиться от «апельсиновой корки»! Конечно, ты можешь пойти на обычный антицеллюлитный массаж (он дает действительно хороший результат), но после него будут синяки и кожа не сразу станет красивой.
Мы нашли гораздо более эффективную процедуру — антицеллюлитный морской уход для тела Body Rocker. Проводят ее в салонах Mahash. Цель — убрать целлюлит. Правда, за один раз чуда ждать не стоит — конечно, после первого визита состояние кожи улучшится, но все-таки нужно пройти полный курс из восьми сеансов. Тогда и эффект точно будет стойким и наглядным!
Проводится такая процедура в несколько этапов (кстати, длится она 90 минут). Сначала тебя отправят в хаммам (чтобы прогреть и распарить кожу), затем сделают антиоксидантный пилинг (он «снимает» ороговевший слой). После чего завернут в живые водоросли — такое обертывание очень полезно для кожи, она становится более ровной и гладкой. Далее тебя ждет антицеллюлитный массаж с лифтинг-гелем Arnica Wellness Gel. И финал сеанса — нанесение на проблемные зоны специального увлажняющего органического ухода на основе спирулины.
Делать такую процедуру желательно пару раз в неделю!
Кстати, сейчас у тебя есть шанс до 15 июня получить 30% скидку на первую процедуру Body Rocker (обычная цена от 9800 р.).
www.mahash.ru  Подробнее: https://peopletalk.ru/article/gotovimsya-k-plyazhnomu-sezonu-samyj-bystryj-sposob-izbavitsya-ot-tsellyulita/
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