Guerlain выпустили бронзирующую пудру

Косметический бренд Guerlain выпустил долгожданную двойную бронзирующую пудру для лица Terracotta Sahara Jewel. Новинка представлена в шикарной коробочке из металла, которую в дальнейшем можно использовать для хранения маленьких подарков.

Кроме бронзера, пудра Sahara Jewel включает в себя нежные розовые румяна и золотой хайлайтер — набор, который идеально подойдет для летнего макияжа. Продукт выпущен ограниченным тиражом. На данный момент Guerlain Terracotta Sahara Jewel доступна в магазинах Великобритании. В международную продажу новинка поступит в июне.