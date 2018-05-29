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Guerlain выпустили бронзирующую пудру
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Guerlain выпустили бронзирующую пудру 

Fancy Journal 48 минут назад
Фото: Fancy Journal
Косметический бренд Guerlain выпустил долгожданную двойную бронзирующую пудру для лица Terracotta Sahara Jewel. Новинка представлена в шикарной коробочке из металла, которую в дальнейшем можно использовать для хранения маленьких подарков.
Кроме бронзера, пудра Sahara Jewel включает в себя нежные розовые румяна и золотой хайлайтер — набор, который идеально подойдет для летнего макияжа. Продукт выпущен ограниченным тиражом. На данный момент Guerlain Terracotta Sahara Jewel доступна в магазинах Великобритании. В международную продажу новинка поступит в июне.
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