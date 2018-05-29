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10 признаков того, что косметикой больше пользоваться нельзя
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10 признаков того, что косметикой больше пользоваться нельзя 

Домашний очаг 47 минут назад
Фото: Домашний очаг
Изменение цвета Многие пигментированные средства — жидкие тональные основы, помады или румяна — могут со временем незначительно измениться в цвете. Причины для этого самые разнообразные: воздействие солнечных лучей, процессы окисления, нахождение в чересчур теплом или влажном помещении. Если базовый оттенок средства изменился лишь слегка, то косметикой можно еще некоторое время пользоваться. Значительные трансформации (например, бежевая тональная основа стала оранжевой) — явный признак того, что она испортилась. Изменение текстуры Кремовые средства должны до конца срока годности оставаться кремовыми — недаром над их созданием трудятся тысячи специалистов. Если вы заметили, что косметика стала «ложиться» неровно, появились комочки, изменилась ее консистенция, знайте: формула средства поменялась, и она может быть непригодна (и даже опасна!) для использования. Запах Посторонний запах — один из главных индикаторов изменения состава косметики. Испорченная тушь приобретает слабый аромат бензина, помада начинает пахнуть застарелым маслом или спиртом, а пудра — чем-то кислым. Заметив такие изменения в вашей косметике, избавьтесь от нее как можно скорее. Вкус Помады и блески должны иметь нейтральный вкус и не ощущаться при случайном попадании в ротовую полость. Если ваше любимое косметическое средство отдает чем-то прогорклым или кислым, пора с ним попрощаться.
Налет Несмотря на расхожее мнение, косметика с твердой текстурой тоже может испортиться. Так, появление на поверхности пудры или румян налета или пленки серого или белого цвета означает, что в косметике поселились незваные гости — дрожжевые грибки или бактерии. Пятна Если на грифеле карандаша для глаз или губ появились белые пятна, которые невозможно сточить, значит, с косметикой придется расстаться — ее формула начала меняться. Вкрапления Этот пункт в основном относится к косметике по уходу за кожей лица и тела, а также к жидким и полужидким тональным основам. При изъятии средства из баночки не специальным чистым шпателем, а пальцами рук внутрь попадают различные микроорганизмы. Если среда оказывается пригодна для их жизни, они начинают расти и размножаться, колонизируя ваши любимые косметические продукты. Примеси черного, зеленого, розового или желтого оттенка, цветные узоры и ворсистые образования — признак заражения косметики бактериями или плесенью. Расслоение В норме кремы, сыворотки, матирующие и тональные основы должны иметь однородную и гладкую текстуру. Если вы заметили, что косметика начала расслаиваться, для начала попробуйте энергично встряхнуть флакон. Содержимое вновь смешалась до первоначальной консистенции — это означает, что вы можете продолжать пользоваться косметикой, но она уже находится на испытательном сроке. Расслоение повторилось? Смело отправляйте средство в мусорное ведро.
Засыхание Если тушь засохла — смиритесь и отправляйтесь в магазин за новой. Народные методы по разведению средства спиртом, коньяком и (Боже упаси!) слюной лишь повышают риск развития аллергической реакции или бактериальной инфекции глаз. Истекший срок хранения Не используйте косметику после истечения ее срока годности — даже если она сохранила цвет, запах и текстуру. Это может привести к весьма плачевным последствиям. Так, известны даже случаи тяжелой аллергической реакции на просроченные косметические средства, которые закончились параличом всего тела.
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