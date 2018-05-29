Как морковки: звезды с ужасным автозагаром

Селена Гомес

Селена Гомес в 2018 году

На Met Gala Селена поразила публику не только своим нарядом, но и желтым оттенком кожи. Правда, певица отнеслась к провалу с юмором, а на следующий день опубликовала в Instagram фото с унылым выражением лица и комментарием: «Я увидела свои фото с Met Gala».

Крисси Тейген

Крисси Тейген и Джон Леджент в 2008 году

Еще один случай, когда чувство юмора спасает ситуацию. Это фото Крисси выложила с комментарием: «Этот адский загар». Согласны, Крисси, больше так не делай!

Виктория Бекхэм в 2007 году

Виктория не раз шокировала публику кирпичным оттенком кожи. Но иногда случался двойной провал: на носу и щеках автобронзант имел откровенно красный отлив…

Кристина Агилера в 2004 году

Фото десятилетней давности Кристина подписала так: «Все худшее сразу: цвет кожи, брови и прическа. Спасибо, что любили меня даже такой»

Дженнифер Лоуренс в 2014 году

В самом оттенке нет ничего ужасного, разве что чуть темноват. Но уж если наносить автозагар, то и на тело тоже, иначе белые плечи контрастируют со смуглым лицом.

Джиджи Хадид

Джиджи Хадид в 2015 году

На церемонии MTV Video Music Awards Джиджи напоминала индийскую принцессу. Или пациентку с гепатитом В.

Джессика Симпсон в 2018 году

Королеве автозагара теперь никуда не деться от имиджа: придется быть оранжевой, чтобы не потерять титул…

Пэрис Хилтон в 2007 году

На престижной вечеринке в Upstage Country Club Пэрис доказала: 90-е не закончатся никогда!

Эшли Тисдейл в 2011 году

На церемонии People's Choice Awards мы еще готовы были поверить, что Эшли круто отдохнула на Гавайях, но спустя пару дней она обрела светлую кожу вновь. М — магия!

Клэр Дэйнс в 2016 году

Оранжевое настроение Клэр передается буквально через объектив фотоаппарата! Чем еще нас удивили звезды:

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