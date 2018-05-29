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Как морковки: звезды с ужасным автозагаром
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Как морковки: звезды с ужасным автозагаром 

Я Покупаю 2 часа назад
Фото: Я Покупаю
Селена Гомес
Селена Гомес в 2018 году
На Met Gala Селена поразила публику не только своим нарядом, но и желтым оттенком кожи. Правда, певица отнеслась к провалу с юмором, а на следующий день опубликовала в Instagram фото с унылым выражением лица и комментарием: «Я увидела свои фото с Met Gala».
Крисси Тейген
Крисси Тейген и Джон Леджент в 2008 году
Еще один случай, когда чувство юмора спасает ситуацию. Это фото Крисси выложила с комментарием: «Этот адский загар». Согласны, Крисси, больше так не делай!
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм в 2007 году
Виктория не раз шокировала публику кирпичным оттенком кожи. Но иногда случался двойной провал: на носу и щеках автобронзант имел откровенно красный отлив…
Кристина Агилера
Кристина Агилера в 2004 году
Фото десятилетней давности Кристина подписала так: «Все худшее сразу: цвет кожи, брови и прическа. Спасибо, что любили меня даже такой»
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс в 2014 году
В самом оттенке нет ничего ужасного, разве что чуть темноват. Но уж если наносить автозагар, то и на тело тоже, иначе белые плечи контрастируют со смуглым лицом.
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид в 2015 году
На церемонии MTV Video Music Awards Джиджи напоминала индийскую принцессу. Или пациентку с гепатитом В.
Джессика Симпсон
Джессика Симпсон в 2018 году
Королеве автозагара теперь никуда не деться от имиджа: придется быть оранжевой, чтобы не потерять титул…
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон в 2007 году
На престижной вечеринке в Upstage Country Club Пэрис доказала: 90-е не закончатся никогда!
Эшли Тисдейл
Эшли Тисдейл в 2011 году
На церемонии People's Choice Awards мы еще готовы были поверить, что Эшли круто отдохнула на Гавайях, но спустя пару дней она обрела светлую кожу вновь. М — магия!
Клэр Дэйнс
Клэр Дэйнс в 2016 году
Оранжевое настроение Клэр передается буквально через объектив фотоаппарата! Чем еще нас удивили звезды:
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