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В роддоме Лосиноостровского 2 июня будут бесплатно консультировать онкологи
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В роддоме Лосиноостровского 2 июня будут бесплатно консультировать онкологи 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
В родильном доме ГКБ №40 (Таймырская улица, 6) пройдет День здоровья кожи. Как сообщили в администрации учреждения здравоохранения, прием пациенток проведут врачи из отделения онкологии кожи и мягких тканей.
— Лето — сезон высокой активности солнца; чтобы предотвратить развитие злокачественных заболеваний кожи, необходимо защищаться от жгучих лучей ультрафиолета. Состояние кожи и уже имеющихся родинок необходимо регулярно проверять у специалистов, — пояснили там.
Консультации будут проводиться с 9.00 до 15.00. Участие бесплатное по предварительной записи по телефону 8 (495) 474-17-27; с собой необходимо взять паспорт и полис ОМС. (иб)
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