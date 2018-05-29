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Как часто нужно обновлять солнцезащитный крем в течение дня
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Как часто нужно обновлять солнцезащитный крем в течение дня 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Крем с солнцезащитным фильтром — обязательный пункт в летнем уходе, если вы не хотите раньше времени покрыться морщинами и пигментными пятнами (помним, что лучам типа A не помеха стекло и облака). Однако не все учитывают, что действие крема c SPF-защитой под воздействием прямых солнечных лучей длится всего несколько часов, поэтому его обязательно нужно обновлять. Если вы на пляже или на прогулке, то повторно наносить крем нужно спустя 1,5—2 часа. После этого физические фильтры превращаются в свободные радикалы, которые вредны для кожи. Помните также, что водостойких (waterproof) средств не существует в природе, а вот те, что с пометкой water resistant, защитят вас, пока вы плаваете, но по окончании водных процедур они тоже прекратят свою работу. И не забудьте, что наносить крем нужно за полчаса до выхода на улицу, тогда надежная защита (вечная молодость) вам обеспечена.
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