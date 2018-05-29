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Искусственный интеллект научился искать рак лучше, чем опытные онкологи
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Искусственный интеллект научился искать рак лучше, чем опытные онкологи 

ИД «Собеседник» 41 минуту назад
Фото: ИД "Собеседник"
С диагностикой рака кожи искусственный интеллект справляется лучше, чем опытные врачи.
Ученые из США, Германии и Франции натренировали систему искусственного интеллекта отличать злокачественные опухоли кожи от доброкачественных. Специальная нейронная сеть, поддающаяся обучению, просмотрела более 100 тысяч снимков злокачественной меланомы и доброкачественных родинок.
После этого искусственный интеллект получил для диагностики 100 случаев новообразований на коже, а на финальном этапе эксперимента эту же диагностику провели 58 опытных дерматологов из 17 стран мира. Все эти врачи как раз специализировались на диагностике и лечении рака кожи.
Окончательные итоги эксперимента показали, что искусственный интеллект выявил 95% злокачественных новообразований, а дерматологи справились с этой задачей только в 87% случаев. Более того, машина значительно реже ошибалась, когда обнаруживала доброкачественные родинки. А вот врачи чаще принимали эти образования за рак, из-за чего бо́льшее число пациентов отправлялось на диагностические хирургические операции, которые были им совершенно не нужны.
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