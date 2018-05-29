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Жертва моды на загар не отказалась от солнечных ванн несмотря на рак кожи и страшный шрам на лице
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Жертва моды на загар не отказалась от солнечных ванн несмотря на рак кожи и страшный шрам на лице 

Passion.ru 50 минут назад
Фото: Passion.ru
История очень загорелой британки поразила мировые СМИ.
Наверное каждая из нас может признаться в том, что время от времени сознательно «забывает» про солнцезащитный крем. Обилие облаков на небе, утренние или вечерние часы, «не сезон» — поводов манкировать специальными средствами найдется масса. Но причина, которую озвучила прославившаяся в считанные дни британка, вызвала у журналистов и читателей прессы противоречивые чувства.
51-летняя Сара Бойтон из Лондона никогда не пользовалась солнцезащитным кремом и загорала до почти коричневого цвета кожи. Даже обнаруженный медиками рак и оставшийся после удаления опухоли пятисантиметровый шрам под глазом не остановили ее. Дама продолжила поджаривать себя на солнце дважды в год, отправляясь на морские курорты, ссылаясь на то, что не воспринимает себя в «другом цвете». В качестве утешения для медиков она приобрела крем со слабой степенью защиты, а также заверила: своей 28-летней дочери она запретила находиться на солнце так же долго, как и она.
Однако у Сары есть и иная причина халатно относиться к своему здоровью и жизни. После того, как ее любимый сын погиб в аварии, мать решила: «чему быть, того не миновать».
А вы пользуетесь солнцезащитными средствами?
Фото: GregJohnston/globallookpress
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