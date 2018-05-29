Выбор редактора: 5 лучших кремов для комбинированной кожи

Какие средства помогут увлажнить обезвоженную кожу и придать ей сияние, но при этом не стать виновниками жирного блеска? Старший редактор BeautyHack Анастасия Сперанская — о любимых кремах для комбинированной кожи, которые стоит попробовать прямо сейчас.

У комбинированного типа кожи есть свои преимущества и недостатки: с одной стороны, его обладательницы не понаслышке знают о сухости и шелушениях, с другой — страдают от жирного блеска в теплое время года. «В чем же преимущества?» — спросите вы. А в том, что можно попробовать совершенно разнообразные средства, потому что Т-зона нуждается в средствах для жирного типа кожи, а остальная часть лица — молит об увлажнении.

К этому списку требований добавилось еще одно — периодически впадая в состояние обезвоженности, моя кожа нуждается в дополнительном питании. Отсюда и стянутость после умывания, и шелушения на «блестящем» носу, и тусклый цвет лица. Но не путайте сухой тип кожи и обезвоженность — с последней по крайней мере можно бороться! Пришлось добавить в свой ежедневный бьюти-рацион средства с маслами, глицерином, скваланом и гиалуроновой кислотой.

Вот так, познав проблемы всех типов кожи, ответственно заявляю — лучшие кремы из моего шорт-листа по достоинству оценят и те, кого беспокоит сухость, и те, кто к концу дня блестит как самый красивый блин на масленичных гуляниях.

Успокаивающее средство Créme №2 Cachemire, Payot

Крем №2 — это легендарное средство бренда, созданное Надей Пайо около века назад. Не так давно оно получило новое прочтение — Cachemire — и объединило в себе не только растительные компоненты, но и новейшие открытия в области биологии кожи. Средство не зря назвали «успокаивающим» — это микс из питательного масла и крема, мгновенно снимающий покраснения и придающий ощущение комфорта. В составе содержатся пребиотики и пробиотики, защищающие микрофлору кожи, успокаивающее масло ладанного дерева. А экстракт цветов жасмина снимает стресс (что очень актуально при нашем образе жизни).

Уже после недели использования кожа стала меньше реагировать на перепады температур и недосып — цвет лица стал более ровным, а про шелушения и вовсе забыла. Но все же летом наношу крем на ночь — для дня он может быть тяжеловат из-за плотной консистенции и обилия питательных компонентов. Пусть кожа успокаивается ночью, а вы — вместе с ней.

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Цена: 3 100 руб.

Легкий увлажняющий крем The Moisturizing Soft Cream, La Mer В какой-то рекламе актриса гордо говорила: «Этот крем должна попробовать хоть раз в жизни каждая женщина». Именно эту фразу мне захотелось сказать после первого использования нашумевшего Crème de la Mer: все хорошее, что о нем говорят — правда!

Его легкая версия идеально подходит для лета — быстро впитывается, увлажняя кожу, придает сияние и, кстати, выступает в роли отличного праймера. После первой недели использования заметила, как преобразилось лицо, — тон стал ровным, кожа подтянулась, как будто не было всех этих бессонных ночей. В составе — питательный эликсир Miracle Broth (потому что все, что связано с кремом La Mer — сплошной miracle) — он проникает в глубокие слои кожи и интенсивно ее увлажняет. А маленькая керамическая лопатка, идущая в комплекте с кремом, окончательно растопит ваше сердце — в баночку не нужно залезать руками, а значит средство долго будет служить вам верой и правдой.

Цена (15 мл): 5 800 руб.

Увлажняющий крем для лица Ultra Facial Cream, Kiehl’s В далеком 1851 году голландец Джон Кил открыл аптеку в Нью-Йорке и установил в ней скелет, чтобы объяснять клиентам строение человеческого тела и назначение препаратов. Сейчас около 800 таких скелетов встречают клиентов в магазинах Kiehl’s по всему миру. Бренд обрел небывалую популярность, и даже мэр Нью-Йорка провозгласил 12 ноября Днем марки.

Неудивительно, что за такую многолетнюю историю у бренда появилось много бестселлеров, один из которых — крем Ultra Facial. Я после первого же применения поняла, почему его любит столько людей — это абсолютно стандартный и очень качественный увлажняющий крем для лица. Стандартный — потому что подходит любому типу кожи, так как текстура не слишком жирная, но и в меру питательная. Другой плюс — крем не боится холодов, его даже тестировали во время экспедиции в Гренландии и восхождения на Эверест.

Кожа после нанесения чувствует себя комфортно, как будто ее укутали мягким одеялом, — раздражения и краснота проходят, а лицо остается увлажненным в течение всего дня.

В составе увлажняющее масло сквалан, получаемое из оливок — оно хорошо совместимо с подкожным жиром, а также антартицин — добываемый, как вы уже догадались, в Антарктиде. Вместе они защищают кожу от сухости и повреждений при максимально низких температурах, и именно благодаря этому волшебному «тандему» можно забыть о шелушениях раз и навсегда.

Цена: 2 200 руб.

Успокаивающий увлажняющий гель Calm Water Gel, Dermalogica

Если слово «румянец» у вас уже прочно вызывает неприятные ассоциации, то гель от космецевтического бренда Dermalogica вы оцените. Он идеально подходит для обезвоженной кожи, склонной к раздражениям, а также понравится тем, кто не любит ощущения жирного крема на лице.

Именно поэтому летом везде хожу в обнимку с Calm Water Gel — невесомое средство на коже превращается в легкий флюид, который приятно тает и при этом создает неощутимый барьер от внешних агрессивных воздействий.

В основе геля — двойная гиалуроновая кислота, которая воздействует на разные уровни эпидермиса, чтобы удержать влагу внутри кожи надолго. Избавиться от шелушений помогут экстракт яблока и глицерин, а успокоить кожу и снять покраснения поможет ингредиент, название которого напоминает заклинание из « Гарри Поттера » — экстракт стебля опунции.

Цена: по запросу

Увлажняющий крем Tripeptide Cream Age-Defenser Moisturizer, /skin regimen/

Черный лебедь в моем арсенале увлажняющих средств — крем с пептидами от /skin regimen/. Итальянский бренд выпускает средства специально для миллениалов, живущих в бешеном ритме и страдающих от неблагоприятных условий окружающей среды, — то есть, для всех нас (подробнее об урбанистическом старении можно прочитать здесь).

Пусть слово «пептиды» в названии средства вас не пугает — эффекта ботокса от этих «молодильных яблочек» ждать не стоит, но кремы с таким компонентом заметно повышают упругость и эластичность кожи. Это заметно сразу: наношу крем с утра (после сыворотки из этой же линейки) и чувствую, как лицо становится ровным и гладким — идеальный холст для макияжа. Средство больше напоминает легкий бальзам — впитывается мгновенно и даже немного охлаждает, что в теплое время года не может не радовать.

А приверженцы всего натурального оценят состав — в креме 96% натуральных ингредиентов, а во главе списка экстракт одуванчика, защищающий кожу от загрязнений и увлажняющий на пять с плюсом.

Цена: по запросу