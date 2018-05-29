Работает ли натуральная косметика по уходу за кожей

«Зеленая» косметология неоднозначна и до сих пор не угасают споры о том, насколько полезна натуральная косметика. «Органические» продукты нетронуты пестицидами, ГИО или синтетическими химическими веществами, продукты с отметкой «веган» не содержат побочных продуктов животного происхождения. Звучит привлекательно. Однако продукты, обозначенные как «натуральные», возможно, являются самыми неоднозначными, поскольку они не регулируются достаточно строго, но обычно считаются изготовленными без каких-либо искусственных ингредиентов или добавок. К таким продуктам намного меньше претензий, если они сделаны из натуральных веществ. Но настолько ли они полезны и даже безопасны? МедикФорум решил найти ответ на этот вопрос.

Само слово «естественный» является классическим маркетинговым ходом. Основатель фармацевтической компании и основатель Truth Treatment Systems Бенджамин Фукс говорит о том, что при этом «для химика нет ничего естественного». Он отмечает, что различие на молекулярном уровне, один и тот же витамин будет одинаковым, при этом, не важно, он получен «естественным» способом или в лабораторию.

Тем не менее, постоянно растет число потребителей, которые настаивают на натуральности продуктов. Они предпочитают косметику без силиконов, без парабенов, без каких-либо «искусственных» добавок. При этом, причины бывают разные, одни могут быть мотивированы заботой о планете, другие могут быть слишком подозрительным к токсичности определенных химических веществ. Многие люди отказываются от ненатуральной косметики, потому что у кого-то из их близких рак или кто-то из окружения в состоянии беременности. Так люди хотят перестраховаться. Но эксперты говорят о том, что потом 99 процентов из этих людей возвращаются, чтобы купить что-то более действенное, чтобы получить результат, который они не могут получить с помощью натурального продукта, например, убрать или хотя бы скрыть возрастное пятно. Действенные вещества в таком случае всегда включают в себя что-то химическое.

Когда естественная косметика хороша

В течение многих лет исследования доказывали, что некоторые добавки, обнаруженные в продуктах личной гигиены, такие как фталаты и парабены, могут оказывать неблагоприятное воздействие при длительном применении. Этот факт был озвучен журналистами, это напугало многих покупателей косметики, теперь покупатели испытывают отвращение к силиконам. Но это не единственная причина для использования естественной косметики.

На самом деле, одним из основных преимуществ натуральных ингредиентов является то, что они могут быть более устойчивыми и, как правило, более безопасны для окружающей среды.

Так, например, экстракт розовой канифоли (розовое масло) и ниацинамид (витамин B3) являются натуральными продуктами и очень полезны для кожи, они способствуют сглаживанию кожи, помогают в борьбе против морщин и антигиперпигментации. Еще одно действительно полезное вещество — «зеленый чай». Он является прекрасным антиоксидантом, который предотвращает старение, покраснение и воспаление.

Кроме того, из натуральных веществ, которые полезны на самом деле и их трудно заменить химическими аналогами, стоит выделить успокаивающее масла арганы, ромашку и алоэ. Даже прыщи встретили достойного врага в салициловой кислоте, содержащейся в черной коре ивы, эта кислота активно используется в косметологии, хотя она является натуральным веществом. Синяя пижма лежит в основе бальзамов для кожи, она обладает удивительным эффектов — мгновенно снимает раздражение, в то время как рисовые и хлопковые экстракты обеспечивают большую гидратацию.

Когда синтетические вещества полезнее?

Эксперты согласны: для действительно эффективной борьбы со старением (гладкость, уменьшение морщин, пор и пигмента, повышения стойкости и сияния), нет никакого естественного эквивалента ретиноевой кислоты, которая производится с использованием химически полученного витамина А.

Ретиноиды доступны в рецептурных кремах (таких как Retin-A и Renova ), а также в виде других аналогов. Почему признаки старения лучше всего скрываются синтетическими ретиноидами? Для того, чтобы получить максимальное обновление клеток молекула должна действовать как ключ в блокировке ретиноидного рецептора в коже, а ключ должен быть определенной формы. Витамин А от природы не такой же формы, как ретиноевая кислота или ретинол. Получается, что только искусственное вещество способно таким образом воздействовать на кожу, и природный аналог пока не найден.

Между натуральной косметикой и химией

К счастью, мы не живем в черно-белом мире. Крупные косметические компании вооружили поколение покупателей красоты знаниями, поощряя людей принимать осмысленные решения о своей собственной коже, и это открыло новые возможности. Например, бренд Drunk Elephant изобрел собственную категорию «чистых клинических» продуктов, которую основатель Тиффани Местерсон определяет как использование самых эффективных ингредиентов.

«Я не смотрю на ингредиенты с точки зрения того, являются ли они естественными или синтетическими. Я оцениваю их, безопасны ли они и биосовместимы с кожей. Есть натуральные ингредиенты, которые тело воспринимает как токсичные»,

— заявил глава компании.

Уход за кожей — это очень личный опыт, и важно найти баланс между использованием синтетических и натуральных веществ. Этот баланс позволит получить максимально возможный эффект от использования косметических средств, при этом, стоит обращать внимание в первую очередь на реакцию после использования того или иного вещества, а не на его состав.

Эксперты отмечают, что, возможно, стоит использовать природные дезодоранты, а также определенные натуральные масла, которые подходят вашей коже. Но не стоит через силу пользоваться «естественной» косметикой, если она вызывает раздражение, не впитывается или не позволяет достичь желаемого результата. Метод проб и ошибок, а также знания о том, что за косметику вы используете, позволят добиться лучшего результата.