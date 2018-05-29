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Cherchez la femme: Гаспар Ульель в поисках девушки мечты в ролике Bleu de Chanel
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Cherchez la femme: Гаспар Ульель в поисках девушки мечты в ролике Bleu de Chanel 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Аромат Bleu de Chanel увидел свет в 2010 году. С тех пор композиция, любимая обоими полами, совершенствовалась. В этом году в духах меняется сочетание древесных и цитрусовых нот. Кедр по-прежнему остался лейтмотивом, но парфюмер Оливье Польж решил добавить к узнаваемому букету сандал из Новой Каледонии, тем самым сделав аромат более насыщенным и глубоким.
Лицо Bleu de Chanel осталось неизменным — аромат представляет французский актер Гаспар Ульель, который предстал во всей своей мужественной красе в новом рекламном ролике.
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