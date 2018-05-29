Cherchez la femme: Гаспар Ульель в поисках девушки мечты в ролике Bleu de Chanel

Аромат Bleu de Chanel увидел свет в 2010 году. С тех пор композиция, любимая обоими полами, совершенствовалась. В этом году в духах меняется сочетание древесных и цитрусовых нот. Кедр по-прежнему остался лейтмотивом, но парфюмер Оливье Польж решил добавить к узнаваемому букету сандал из Новой Каледонии, тем самым сделав аромат более насыщенным и глубоким.