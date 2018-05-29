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«Это веснушки или прыщи?»: кожа Хилькевич обеспокоила поклонников
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«Это веснушки или прыщи?»: кожа Хилькевич обеспокоила поклонников 

Eva.ru 46 минут назад
Фото: Eva.ru
Находящаяся в прекрасном положении Анна Хилькевич регулярно публикует в своем микроблоге фотографии, а поклонники замечают, как она меняется. Артистка уже изрядно поправилась, а еще у нее появились отеки. Но пользователи сети не останавливаются и пытаются разглядеть новые метаморфозы на лице и теле звезды.
Фанаты, давно следящие за Анной Хилькевич, знают, что она обладает множеством веснушек. Пигментные пятна усыпают не только лицо актрисы, но и её тело, однако Анна редко демонстрирует их публике и, кажется, тщательно ретуширует их. Поэтому, когда она опубликовала очередную фотографию, в сети не смогли понять, что с её рукой. Женщина сделала снимок размазанным по краям, как раз в том месте, где находится рука. Фолловеров насторожило это: им показалось, что из-за беременности у актрисы начались проблемы с кожей. Поскольку они не привыкли видеть веснушки в таком количестве на снимках телезвезды, они предположили, что это угревая сыпь.
Преданные поклонники заверили, что пятнышки на руках Хилькевич — результат воздействия на её кожу майского солнца. Они признались, что находят это милым и симпатичным, и попросили Анну не стесняться своей особенности, которая, между прочим, придает ей изюминку. «Это веснушки или прыщи? Понять не могу.. замазала» «Что у вас с кожей случилось? Какие то точки..» «Размыто все, может прыщики прячет?» «У меня с беременностью наоборот прыщи ушли» В это время другие обитатели Инстаграма разглядывали помаду артистки. Они сочли, что Хилькевич выбрала слишком яркий и вызывающий тон. Комментирующие предложили будущей маме отдавать предпочтение нежным оттенкам.
Кстати, находясь в ожидании малыша, Анна особенно хочет перемен. Недавно она спросила у своих поклонников, стоит ли ей поменять стрижку, на что услышала категорическое «нет», ведь, как гласит народная примета, стричься во время беременности — плохо.
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