8 витаминов для здоровых волос

Несмотря на то, что выпадение волос можно отнести к некоторым медицинским патологиям, таким как облысение, это явление также является естественной фазой жизненного цикла волоса.

Существует множество способов решения данной проблемы, среди которых употребление витаминов, необходимых для здоровых волос.

МедикФорум выяснил, какие витамины нужно употреблять для красоты волос. Итак, вот 8 витаминов, которые могут помочь сохранить ваши волосы здоровыми, сильными и помочь снизить риск потенциальных потерь.

Витамин А поможет для красоты волосы

Витамин А — витамин, необходимый для роста и развития, включая рост клеток, а также функции зрения и иммунной системы. Когда дело доходит до здоровья волос, витамин А помогает в производстве кожного сала для кожи головы, которое предотвращает высыхание волос.

Бета-каротин считается наиболее известной разновидностью витамина А и может быть найден во многих темных оранжевых фруктах и овощах, таких как морковь, канталупа и персики. Среди других натуральных источников сладкий картофель, шпинат и иные темно-зелёные листовые овощи. Дефицит витамина может оказывать значительное влияние на организм, в дополнение к сухим, ломким волосам и шелушащейся коже головы, что замедляет рост ваших волос, дефицит витамина А связан с сухостью глаз, повышенным риском ночной слепоты и более высоким риском инфекции.

Биотин улучшит состояние волос

Биотин является необходимым компонентом длинных здоровых волос, это один из самых широко используемых витаминов для роста волос, поскольку он важен для здоровья кожи головы. Этот витамин помогает продуцировать глюкозу и разрушать белки в аминокислоты. Поскольку волосы содержат кератин, форму белка, биотин естественно поддерживает здоровье волос. Хотя многие средства по уходу за волосами содержат биотин, это не означает, что ваш организм не нуждается в получении питательных веществ из вашего рациона. Употребление продуктов, таких как чечевица, грецкие орехи, темная лиственная зелень, лосось и малина, поможет вам получить больше этого питательного вещества, что поспособствует увеличению плотности ваших волос, а также стимулированию их роста.

Витамин С укрепит иммунитет

Витамин С известен тем, что помогает укрепить иммунную систему, защищает нас от простуды и широкого спектра болезней, но он также имеет серьёзные преимущества для здоровья волос. Это потому, что он является строительным компонентом для коллагена, жизненно важного структурного белка, необходимого для сильных, здоровых волос, а также кожи и ногтей.

Витамин С также оказывает содействие организму в усваивании железа из растительных продуктов, а также он примечателен тем, что представляет собой антиоксидант, оказывающий защиту от свободных радикалов, которые способны повреждать клетки тела, в том числе и волос, делая их слабыми и хрупкими. Дефицит витамина С может привести к истончению концов и выпадению волос. В список наиболее известных источников витамина С среди продуктов входят все цитрусовые, сладкий перец, брокколи, клубника и ананас.

Витамин D нужен всем

Многие люди испытывают недостаток в витамине D. Недостаток может быть связан со многими типами проблем со здоровьем, включая некоторые виды рака, потерю костной массы и аутоиммунные нарушения. Поскольку витамин D также важен для здорового роста фолликулов, его дефицит может привести к выпадению волос или невозможности увеличить их объём. Поскольку наша кожа производит витамин D при воздействии солнца, важно ежедневно находится на улице не менее 15 минут, а также есть продукты, богатые витамином D, такие как тунец, лосось и яйца.

Витамин Е как антиоксидант

Витамин Е оказывает воздействие как антиоксидант, способствующий защите клеток от вреда, вызванного свободными радикалами. Данный витамин также участвует в восстановлении и наращивании ткани, что имеет решающее значение для нормального, здорового роста волос. Неудивительно, что зеленые листовые овощи, которые содержат множество видов полезных питательных веществ, также признаны одними из лучших источников витамина Е. Кроме того, зелень, орехи, семена и жирная рыба, например тунец и лосось, также считаются прекрасным источником витамина Е. Только одна четверть чашки семян подсолнечника покрывает 80%установленной дневной нормы этого витамина, а одна чашка шпината обеспечивает 40%.

Железо для здоровья и красоты

Железо — минерал, необходимый для правильного функционирования организма. Если у вас дефицит железа, вполне возможно, что ваши волосы могут стать тонкими, сухими и ломкими, поскольку этот минерал помогает переносить кислород к корням волос, что делает его необходимым для роста и общего состояния волос.

Если вы теряете больше волос, чем кажется нормальным, включение богатых железом продуктов — одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить дальнейшую потерю и даже усилить рост волос. Имейте в виду, что железо усваивается по-разному в зависимости от вида происхождения источника, животного или растительного. Эксперты рекомендуют потреблять растительные источники железа с продуктами питания, которые содержат витамин С для лучшего усваивания и наилучших результатов. К богатым железом растительным продуктам относят чечевицу, шпинат, горох, семена кунжута, морские водоросли и свёклу. Одна чашка чечевицы обеспечивает 37% установленной дневной нормы.

Пейте магний для волос

Магний необходим для многих различных процессов в организме. Этот минерал имеет решающее значение для правильного функционирования организма. Недостаток магния вызывает слабость и головокружение. Нехватка магния связана с диабетом, остеопорозом, высоким кровяным давлением, проблемами с сердцем, запорами, депрессией, беспокойством и хронической усталостью. Неудивительно, что это также влияет на волосы. В ряде исследований выяснилось, что дефицит этого минерала будет влиять на рост волос и стимулировать аномальную потерю волос, потому что фолликулы нуждаются в магнии для укрепления. Поскольку фолликулы обеспечивают рост волос, недостаток приводит к выпадению волос и, возможно, облысению. Орехи и семена признаны прекрасным источником магния, особенно семена тыквы, которые содержат примерно половину суточной нормы магния для организма всего в четверти чашки. Другими основными источниками являются шпинат, свёкла семена кунжута.

Ниацин — секретный ингредиент красоты волос

Ниацин, который часто называют витамином B3 или никотиновой кислотой, представляет собой менее известный витамин, который вносит весомый вклад в обеспечение здорового роста волос. Он обеспечивает питание кожи головы, её циркуляцию, тем самым стимулируя здоровье и рост волос. Основная функция витамина В3 заключается в превращении углеводов в энергию, а также он помогает поддерживать структуру клеток крови и улучшает кровообращение, что улучшает приток крови к коже головы, а также к увеличению объёма кислорода и питательных веществ в волосяных фолликулах. Дефицит ниацина может стать причиной ломкости и даже потери волос. Кроме того, нехватка может привести к ряду других проблем со здоровьем, таких как тошнота, диарея, чешуйчатые язвы кожи, нарушения в работе нервной системы. Ранее эксперты назвали советы для оздоровления волос.