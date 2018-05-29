Ароматы с афродизиаками, перед которыми не устоять

Царица египетская Клеопатра обожала, когда воздух вокруг нее благоухал вкусными запахами, да и сама была не против сладко пахнуть, для чего использовала всевозможные эфирные масла. Нам сегодня доступно больше! Рассказываем о самых головокружительных ароматах с афродизиаками и всякими там феромонами.

Black Opium, Yves Saint Laurent

Этот аромат действует на мужчин подобно наркотику (недаром в названии фигурирует «опиум»), опьяняя своим запахом. Black Opium в меру сладкий, в меру терпкий, в меру горький, и даже нотки свежести присутствуют, стоит ему немного выветриться. Среди афродизиаков — головокружительный аромат горького кофе вперемешку с нотками белых цветов жасмина, ванили, кедра, розового перца, пачули и флердоранжа. Аромат изумительный, довольно стойкий, что редкость для парфюма с афродизиаками, и раскрывается по-разному, беря во внимание природный запах кожи.

Black Opium, Yves Saint Laurent, 50 мл (7 456 руб.)

La Nuit Tresor, Lancome

Сложносочиненный дурманящий аромат фирменной ланкомовской черной розы, обрамленной нотками ягод личи, ванильной орхидеей, грушей, ладана, бергамота, клубники, кофе, карамели и другими аппетитными ингредиентами. При нанесении не теряется, а раскрывается с большей яркостью, придавая своей хозяйке женственности, притягательности и сексуальности. Не зря парфюмеры Lancome прозвали созданный ими аромат «приворотным зельем XXI века» — значит, прецеденты были, и не раз.

La Nuit Tresor, Lancome, 50 мл (7 427 руб.)

Elfe Noir, Les Contes

У Les Contes можно найти как мужские, так и женские ароматы с афродизиаками. Один из самых популярных — Elfe Noir, наполненный нотками свежих цветов, спелых фруктов и насыщенного черного шоколада, который с древних времен считался мощнейшим афродизиаком. Кроме явного шоколадного запаха, в парфюме можно уловить аккорды яблок, лимона, фиалки и мускуса (тоже афродизиак, между прочим). Обливаться с головы до пят надобности нет, достаточно пары пшиков на запястье.

Elfe Noir, Les Contes, 50 мл (3 499 руб.)

Blu Mediterraneo Mandorlo Di Sicilia EDT, Acqua di Parma

Нежный, сладкий, обволакивающий аромат, который переносит на мгновение в солнечную Сицилию, где идиллию не нарушат даже шумные итальянцы. Этот парфюм отражает дух Италии: ее культуру, искусство, красоту природы, жаркое солнце и теплое море. Нотки ласковые, хорошо сочетающиеся друг с другом: мускус, ваниль, кедр, бергамот, миндаль, анис, апельсин и лаванда. Эти духи раскрывают природное обаяние их носительницы, придают уверенности и сводят на нет любую скованность.

Blu Mediterraneo Mandorlo Di Sicilia EDT, Acqua di Parma, 70 мл (6 730 руб.)

Marry Me, Lanvin

Нет, аромат не источает отчаяние, одиночество и удрученность. Наоборот, он жизнерадостный, интригующий, страстный, нежный и манящий. И все благодаря ярким ноткам розы, белого жасмина, горького апельсина, персика, кедра и мускуса. При всей этой, казалось бы, несовместимой коллаборации шлейф у Marry Me изумительный, нерезкий, едва уловимый, но запоминающийся.

Marry Me, Lanvin, 50 мл (4 882 руб.)

Trussardi Donna, Trussardi

Ориентирован на уверенных, самостоятельных, страстных и успешных владычиц умов и сердец. В парфюме можно уловить фруктовые, древесные, цитрусовые и мускусные нотки: лимон, персик, черешню, ананас, манго, апельсиновый цветок, жасмин, лотос, ваниль, кедр и пачули. Все эти аккорды раскрывают природную сексуальность, грациозность и привлекательность, при этом создавая ореол нежности, хрупкости и утонченности.

Trussardi Donna, Trussardi, 50 мл (5 669 руб.)

Chanel № 5, Chanel

Легендарный аромат, выбран самой Коко из десятки принесенных ей парфюмерами. От него была в полном восхищении, граничащем с экстазом, великолепная Мэрилин Монро и еще многие великие и талантливые актрисы. Chanel № 5 состоит из сплошных афродизиаков, поэтому он такой сладкий, терпкий, тягучий и даже тяжелый. Кто-то улавливает запахи цитрусовых, ванили и хвои, а кто-то четко ощущает розу, жасмин, мускус, бергамот, иланг-иланг и пачули. Одно точно никогда не останется без изменений — легендарность и почти историческая ценность парфюма.

Chanel № 5, Chanel, 75 мл (10 099 руб.)

LʼAir de Rien, Miller Harris

Еще одно «приворотное зелье» — LʼAir de Rien. Аромат терпкий, горьковатый, обволакивающий, с ярко выраженным запахом мускуса, ванили, ладана и амбры. Зеленые и свежие нотки пробиваются, стоит аромату немного выветриться. Что примечательно, парфюм создавался по просьбе дизайнера Джейн Биркин для ее личного пользования, но на презентации аромата он настолько вскружил всем голову, что прятать его от других было бы настоящим преступлением. Так LʼAir de Rien вышел на массовый рынок, во флаконе, дизайн которого создала Биркин.

LʼAir de Rien, Miller Harris, 50 мл (8 000 руб.)