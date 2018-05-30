Модные стрижки для коротких волос

Считается, что короткие волосы непозволительны для представительниц прекрасного пола. В действительности модные и стильные стрижки на короткие волосы зачастую подчеркивают характер и чувство стиля дамы.

К тому же фото модных в 2018 году коротких стрижек позволяет понять, каким привлекательным может быть вид прически спереди и сзади. Самое важное — это выбрать именно ту стрижку, которая в действительности подойдет женщине.

Пикси

Пикси — это очень короткая стрижка в мужском стиле. В действительности смелые девушки могут подстричь свои локоны настолько коротко. К тому же на висках и затылках оставляется только минимальная длина волос.

Пикси обычно украшает длинная челка. При выборе такой стрижки желательно играть с длиной прядей, создавая нужный объем.

разнообразные варианты укладки, благодаря чему девушки вправе подчеркнуть особенности своего образа;

придание объема даже редким и тонким прядям;

возможность выбора любого варианта окрашивания;

отсутствие возрастных ограничений. Основные преимущества пикси:

Парикмахеры-стилисты отмечают, что пикси подчеркивает красоту прямых волос у худых девушек. Полные дамы все-таки должны выбирать другие варианты стрижек, так как далеко не всегда целесообразно открывать черты лица.

Гарсон

Гарсон существует с 1920-х годов. Именно тогда представления о женской красоте кардинально изменились. Стрижка идеально подойдет хрупким дамам, которые хотят подчеркнуть естественную красоту лица. К тому же мягкие и четко очерченные линии стрижки способствуют достижению желаемого результата. Нужно отметить, что гарсон всегда отличается объемом волос на затылке и максимальной короткой длиной прядей у шеи.

От предложенного варианта желательно отказаться девушкам с крупными чертами лица, полной шеей и большими ушами, так как нежелательно делать акцент на этом.

возможность подчеркнуть женственную внешность;

простой уход за волосами;

подчеркивание молодости;

отсутствие возрастных ограничений. Основные преимущества стрижки гарсон:

Гарсон — это выбор смелых барышень, которые хотят подчеркнуть свою женскую красоту.

Гаврош

Стрижка гаврош на короткие волосы считается одной из самых популярных в 2018 году. К тому же фото гаврош позволяет понять, каким должен быть вид стрижки спереди и сзади с учетом актуальных трендов. Стрижка призвана подчеркивать красивые линии шеи и скул.

Выбирая гаврош на короткие волосы, нужно убедиться в своей женственности и хрупкости. Важно понимать, что такая стрижка подойдет только обладательницам прямых волос, так как кучерявые пряди будут смотреться нелепо. К тому же нужно учитывать форму лица, так как следует избежать акцента на длине волос.

Например, круглолицые барышни вправе сделать асимметричный гаврош, девушки с квадратным лицом должны удлинить волосы на висках.

Изучая разные варианты стрижки, можно сделать акцент на красоте челки. Правильное исполнение гавроша обязательно, так как нужно подчеркнуть женственность и красоту утонченных черт лица.

Шапочка

подбородок острой формы;

оптимальный объем волос;

гладкие пряди; Шапочка — это простая стрижка на короткие волосы. При этом шапочка может подчеркнуть естественную красоту юной барышни и даже женщины старшего возраста. Стрижка считается идеальным вариантом при следующих чертах лица:

неправильная форма лица, так как можно внести корректировки в овал и скрыть недостатки.

Шапочка призвана улучшать внешность женщин. Этому также способствует наличие челки, которая оказывает серьезное влияние на создаваемый имидж. Нужно отметить, что тонкая и слабая структура волос способствует тому, чтобы отказаться от шапочки из-за недостаточного объема.

Паж

Паж — это стрижка на короткие волосы, которой присуща круглая форма. В 2018 году такой вариант прически по-прежнему остается популярными. Нужно отметить, что классический паж предполагает более короткую челку и удлиненные пряди на затылке. При этом доступны другие варианты стрижки, вследствие чего можно выбрать наиболее подходящий вариант.

Стрижка паж на короткие волосы считается одной из самых популярных в 2018 году. К тому же фото стрижки позволяет понять, каким должен быть элегантный вид волос спереди и сзади.

подчеркивание подбородка и длинной шеи;

простота укладки;

возможность скрыть недостатки, связанные с формой ушей;

подчеркивание красоты внешности миниатюрных девушек;

создание дополнительного объема волос. Основные преимущества стрижки паж:

Правильно выполненная стрижка паж подчеркнет красоту худеньких барышень, которые хотят выглядеть элегантно. К тому же смелые девушки могут экспериментировать с вариацией прически.

Сессон

Сессон — это одна из самых утонченных стрижек для коротковолосых девушек. Для успешного подчеркивания красоты волос желательно выполнить плавную линию среза, дугообразную челку и правильно уложить волосы.

Сессон должен выглядеть элегантно, поэтому резкие переходы недопустимы. Идеальное исполнение стрижки обязательно.

Боб

Боб — это одна из самых модных стильных стрижек. В 2018 году стилисты-парикмахеры готовы предложить разные вариации боба на короткие волосы. Предполагается возможность игры с длиной, создание косой или рваной челки. При этом классический боб предполагает короткие задние пряди и удлиненные волосы спереди.

Разнообразие вариантов стрижки способствует тому, чтобы каждая девушка смогла выбрать наиболее подходящее исполнение именно для себя.

Каре

Каре на короткие волосы пользуется особой популярностью. Классическая вариация предполагает прямой срез челки и всех прядей. Однако стилисты-парикмахеры готовы предложить другие интересные варианты, которые отличаются еще большим стилем. Например, можно выбрать боб-каре или каре на ножке.

Каждая девушка вправе принять во внимание особенности своей внешности для того, чтобы понять, как лучше всего выполнить каре.

Особенности исполнения коротких стрижек

Разнообразие стрижек на короткие волосы может удивить многих барышень. К тому же фото каждой стрижки, которая считается модной в 2018 году, позволяет понять, что вид прически может быть разным спереди и сзади.

Самое важное — это выбрать наиболее подходящую стрижку, которая подойдет по внешности и порадует своим стильным исполнением.

Возможности асимметрии

Асимметрия — это один из самых важных трендов в парикмахерском искусстве. Асимметричные линии позволяют создать особый имидж для каждой женщины, но при этом нужно учитывать особенности внешности:

Барышни с треугольной формой лица могут выбирать стрижку, которая будет короче линии подбородка.

Круглолицые дамы могут смело выбирать косую челку и создавать дополнительный объем на затылке.

Девушки с квадратной формой лица могут выбирать стрижки с акцентом на боковой пробор. При этом линии волос в районе ушей должны быть косыми.

Барышни с овальным лицом могут выбирать любую прическу.

Таким образом, нужно учитывать особенности внешности при подборе подходящей стрижки. Самыми популярными являются паж, пикси, модные варианты каре и боба.

Зачастую асимметричные линии позволяют создать интересный образ, так как стрижка основана на особенностях волос и лучших принципах парикмахерского искусства.

Геометрическая стрижка

Геометрическая стрижка остается трендом в последние несколько лет. Основное отличие — это формирование определенной линии, формы стрижки. Особенно важными являются кончики волос, поэтому стрижка может быть сделана на короткой длине.

Форма будет хорошо держаться только при наличии густых и гладких волос. Вьющиеся пряди и кудряшки не позволят подчеркнуть четкость контуров.

Стрижки с рваными линиями

Стрижки с рваными краями очень модные в 2018 году. К тому же такие прически подойдут даже коротковолосым барышням. Рваные края могут быть созданы только с использованием филировочных ножниц, но при этом нужно учитывать особенности внешности и желаемую длину волос для создания безупречного имиджа.

Учет особенностей внешности девушки позволяет скорректировать форму лица, скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства.

Женские стрижки на короткие волосы в 2018 году очень популярны, причем их фото позволяет понять стилистам-парикмахерам и их клиенткам, какой вид спереди и сзади будет наиболее приоритетным при создании нового имиджа.