На двоих: классные бьюти-средства, которые вы можете позаимствовать у дочери

Вы подумали, что дочь сошла с ума, раз скупает всю косметику на своем пути? Возможно, вы неправы. Ее бьюти-шопоголизм может работать на благо вашей красоты. Присмотритесь к ее коллекции повнимательнее. Может быть, у нее есть что-нибудь и для вас?

Вода красоты

Термальная вода прямиком из Древней Италии ворвалась в мир бьюти-мастхэвов, а следом за ней пришли спреи, фиксаторы макияжа и различные дымки.

В чем различия? Обычно различия бывают только в составе. Разные производители обогащают воду множеством компонентов. В одних больше кальция, в других — натрия или селена. Обратите внимание: те воды, в составе которых находится большое содержание солей, оказывают себорегулирующее действие и сокращают выделение кожного сала, маслосодержащие — идеальны для сухой кожи.

Дымки и мисты. За основу взята минеральная или дистиллированная вода. Мисты обогащают полезными добавками: маслами, экстрактами и витаминами. Эти средства отлично увлажняют кожу, снимают покраснения и лечат воспаления.

Спрей, фиксирующий макияж. Фиксаторы помогают сохранить макияж на весь день и не дают косметике растекаться на жаре или смазываться от прикосновения.

Главное преимущество термальной виды и мистов — отсутствие возрастного ограничения, они идеально подходят для любого типа кожи и обязательны к применению независимо от того, 20 вам лет или уже за 40. Наш вердикт: смело одалживаем для личного пользования!

Маски для лица

Ежедневное средство для ухода за кожей. При постоянном использовании можно добиться не только косметологического, но и лечебного эффекта. Маски способствуют улучшению состояния кожи, увлажняют и очищают ее, ускоряют регенерацию и разглаживают морщины.

При выборе масок не стоит отталкиваться только от возрастных ограничений. Увлажняющие, восстанавливающие, очищающие, альгинатные, маски-пленки обязательны для совместного применения, а еще незаменимы для семейного тимбилдинга. Не исключено, что даже муж будет рад присоединиться к домашним косметологическом процедурам.

Уже исследовали косметичку дочери на предмет интересных масочек, но никак не можете разобраться в всем многообразии? Мы составили для вас экспресс-курс, который поможет сориентироваться.

Увлажняющие маски для лица. Лицо — визитная карточка каждой женщины. Для поддержания естественной красоты кожу необходимо постоянно увлажнять. В противном случае она быстро потеряет упругость, а появление преждевременных морщин и пигментных пятен не заставит себя долго ждать.

Восстанавливающие маски для лица. Это чудодейственный бьюти-ластик, стирающий следы усталости, хронического недосыпа, негативного влияния экологии.

Очищающая маскаспособствует очищению пор, усиливает кровообращение, восстанавливает процессы возобновления в тканях кожи, придает лицу здоровый розовый оттенок и свежий вид. Также эти маски избавляют от омертвевших чешуек кожи, жира и грязи.

Альгинатные маски. Альгинаты представляют собой уникальные вещества, которые содержатся в большом количестве в бурых и красных водорослях. Эти компоненты считаются абсолютно безопасными и отлично подходят для создания масок. После смешивания альгината с водой получается желеобразное вещество, которое содержит много питательных веществ и минералов. Когда смесь попадает на кожу, она заполняет все поры и морщины, хорошо увлажняет и питает кожу.

Маска-пленка. Обычно обладает эффектом лифтинга, она мгновенно улучшает цвет лица и подтягивает кожу.

После 30 лет многие женщины начинают замечать первые признаки увядания: появляются мелкие морщинки, кожа начинает терять тонус и упругость, проявляется гиперпигментация. Процес старения можно и нужно остановить. Для этого на помощь приходят антивозрастные маски для лица.

Важно!Если вы обнаружили такую маску у своей дочери, которая еще даже не достигла 30 лет, то смело забирайте ее себе и не отдавайте назад. В молодом возрасте такие маски помогают поддержать упругость кожи, но ко времени, когда они будут необходимы, эффекта от их использования не будет.

Патчи

Косметологи быстро обозвали их «перепрограммированием» кожи. Основная задача этих средств — избавление от темных кругов под глазами, отеков и прочих признаков усталости.

Кожа вокруг глаз очень тонкая, и возрастные изменения на ней видны в первую очередь. Патчи порой оказывают эфффект, сравнимый с инъекциями. Так, к примеру, «пластыри красоты» на основе ретинола мгновенно разглаживают морщинки вокруг глаз, смягчают кожу и придают ей сияние, а еще они пригодятся в длительном перелете.

Скрабы

Скрабы бывают разной консистенции: в виде эмульсии, геля или крема, но наличие твердых частичек в составе (измельченных косточек абрикоса, грецкого ореха, морской соли) — отличительная черта этих средств.

Скрабы — верный помощник в достижении гладкости кожи. Скрабирующие частицы, в отличие от кислот, сразу отшелушивают омертвевшие клетки, моментально выравнивают рельеф, а кожа становится упругой и эластичной. Но! Не стоит злоупотреблять данной процедурой. Пользоваться скрабом можно не чаще двух раз в неделю и нельзя использовать его на зоне вокруг глаз. На лицо его необходимо наносить круговыми движениями, избегая воспалений, ранок или обостренной угревой сыпи. Отдавайте предпочтение средствам на кремовой основе с мелкими деликатными частицами.

В скрабе для губ отшелушивающие частицы должны быть совсем маленькими, ведь тонкую и нежную кожу можно легко травмировать. При выборе средства для губ обратите внимание на состав, там обязательно должны быть масла: они заменят жирный бальзам и напитают кожу влагой.

Уход за волосами

Чтобы ваши волосы выглядели живыми и блестящими, добавьте в список помощников несмываемый спрей для увлажнения волос, его легкая текстура насытит волосы влагой. Эти легкие мисты можно распылять как на влажные, так и на высушенные волосы.

Еще одно спасительное средство — пудровый спрей для создания объема. Потратьте пару секунд на распыление, и объемная укладка будет радовать вас целый день.

Если же вы хотите сделать волосы более плотными, упругими и послушными, поищите у дочери уплотняющую маску. Помимо всего перечисленного она поможет увлажнить волосы и придать им объем.

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