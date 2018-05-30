Загорелый ребенок: почему это так вредно

Узнайте, чем опасно солнце, какие степени ожога бывают у детей и что делать родителям в таких ситуациях.

Расхожее мнение о том, что серьезный ожог на солнце ребенок может получить только на морском побережье, абсолютно неверно: неприятность можно заработать и в средней полосе России у реки, и даже на подмосковном дачном участке.

«Летидор» обратился к Елене Викторовне Павлюковой, к. м. н., педиатру (стаж работы 12 лет) семейного медицинского центра «Лейб-Медик», чтобы выяснить, чем опасно пребывание на солнце, по каким признакам можно определить степень ожога у ребенка, как действовать в такой ситуации и когда нужно срочно обращаться за медицинской помощью.

Чем полезно солнце

Солнечные лучи обладают общеукрепляющими свойствами, поскольку стимулируют обмен веществ, способствуют синтезированию витамина D, оказывают эффективное действие при комплексном лечении таких заболеваний кожи, как псориаз, атопический дерматит, ихтиоз (нарушение ороговения).

Врачи и психологи также отмечают выраженный антидепрессивный эффект солнечного излучения благодаря выработке серотонина — «гормона радости».

Чем опасно солнце

По мере накопления медицинских знаний появилось понимание неоднозначного влияния солнечного излучения на кожу человека. Но данные о необходимости наблюдения и формирования здоровой кожи проникали в мир крайне тяжело, ведь долгое время одним из модных лозунгов был «Загар любой ценой».

На протяжении длительного времени загорелая кожа многим казалась особенно привлекательной, так как она ассоциировалась со здоровьем, красотой, достатком, успехом.

Согласно современным данным, одним из самых негативных последствий солнечных лучей является развитие злокачественных заболеваний кожи, в том числе базально-клеточного рака.

Средневолновое ультрафиолетовое излучение (УФБ) на длине волн 280-320 нм повреждает ДНК клетки с последующим ее злокачественным перерождением.

Длинноволновое излучение (УФА) на длине волн 320-400 нм обладает канцерогенным эффектом, провоцируя генерирование свободных радикалов, приводящих к разрушению ДНК.

От воздействия солнечных лучей помимо новообразований и старения кожи могут возникать фотодерматозы.

Кроме того, как ни парадоксально, гиперинсоляция приводит к снижению иммунитета.

Как образуется загар

Но и долгожданный загар появляется на коже не сразу. Первая реакция — гиперемия, или покраснение, которая проявляется через 4-6 часов после времени, проведенного под прямыми солнечными лучами. Одновременно с покраснением или спустя некоторое время появляется отек.

И только спустя 12-24 часов появляется гиперпигментация кожи, которую обычно называют загаром.

Это обусловлено специальными клетками меланоцитами, вырабатывающими пигмент меланин, придающий коже золотистый бархатистый оттенок.

Выраженность проявлений и длительность этих фаз напрямую зависят от индивидуальной реакции кожи человека на УФ-лучи.

Типы загара

Существует большое количество классификации типов кожи, лишь косвенно отражающих качественные отличия. Общепризнанной классификации на данный момент нет, однако в клинической практике зарекомендовала себя классификация профессора В. В. Владимирова, основанная на реагировании кожи на солнечное излучение по эритеме и гиперпигментации с выделением трех фототипов.

1. Эритема без пигментации

Такой загар получают люди со светлыми или рыжими волосами, белой кожей, веснушками, голубыми глазами.

2. Эритема с последующей пигментацией

Этот вид характерен для людей с русыми или каштановыми волосами, смуглой кожей, карими глазами.

3. Пигментация без эритемы

Этот загар образуется у людей с каштановыми или черными волосами, смуглой кожей, карими глазами.

Какие средства защиты нужны в зависимости от типа кожи

Использование этой классификации помогает в выборе фотозащитных средств, необходимых для профилактики негативных явлений, провоцируемых УФ-лучами.

Людям с 1-м и 2-м фототипом в условиях экстремальной солнечной инсоляции рекомендовано использование средств с максимальной степенью солнечной защиты SPF 50+.

Необходимо учитывать выбор фотозащиты, соответствующий типу кожи.

Для нормальной и сухой кожи лица предпочтительнее крем, а для жирной — эмульсия, гель, спрей.

Особенности детской кожи и правила поведения на солнце

Кожа ребенка очень чувствительная и нежная, содержит меньше пигментных клеток, характеризуется склонностью к солнечным ожогам, поэтому всегда нуждается в дополнительной защите.

Для правильного и безопасного нахождения детей на открытом солнце необходимо соблюдать простые правила:

Важно ограничивать дневное пребывание на открытом солнце в среднем с 10 утра до 16 вечера в связи с максимальной солнечной активностью.

Для детей до трех лет рекомендуется загорать только под рассеянными солнечными лучами.

Наиболее чувствительные участки тела (глаза, нос, уши, шея) должны быть закрыты одеждой.

На все открытые участки тела должен быть нанесен солнцезащитный крем с фактором защиты SPF от 15+ до 50+, в зависимости от возраста и характеристики кожи малыша.

Какие солнечные ожоги бывают у детей и что делать родителям

Самое страшное осложнение — солнечный ожог.

Выделяют три степени ожога:

1-я степеньхарактеризуется легкой гиперемией, покраснением, которое в последующем переходит в загар.

Многим знакома эта картина, но немногие задумываются о том, что это уже 1-я степень ожога.

Что делать:Крайне важно увести ребенка с открытого солнца, а в последующем использовать специальные средства защиты.

2-я степень— ярко выраженная краснота эпидермиса, возможны множественные волдыри, повышение температуры тела, ухудшение общего состояния, головная боль, слабость. В дальнейшем пузыри лопаются, поверхностный слой кожи с течением времени «облезает».

Что делать:Необходима консультация педиатра, прием жаропонижающих средств.

3-я степень— выраженная краснота кожи, прикосновения к ней болезненны, множественные большие волдыри, резкое ухудшение общего состояния, головная боль, лихорадка, возможны судороги. Часто осложняется присоединением вторичной бактериальной инфекции на открытых дефектах кожи.

Что делать:Необходима немедленная госпитализация для оказания специализированной медицинской помощи.

Самое главное средство борьбы с солнечными ожогами — своевременная профилактика! Таким образом, использование средств фотозащиты, правильная одежда малыша и режим нахождения под открытым солнцем — залог здоровья и благополучного отдыха.

Фото: Shutterstock.com Читайте нас также в Яндекс. Дзен!

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