«Космическая Анна»: Чиповская экспериментирует со стилем

Молодая актриса театра и кино Анна Чиповская продолжает наслаждаться своим новым имиджем и экспериментировать с перевоплощениями. Новой причудой российской красавицы стал необычный цвет губной помады, превративший ее в настоящую гостью из далекой космической галактики.

Анна Чиповская сильно удивила многих своих поклонников, когда решилась на кардинальную смену имиджа. Актриса коротко остригла волосы, а заодно и поменяла большую часть своего гардероба, махом превратившись из романтичной девушки в роковую красавицу. Звезда телесериалов за минувшие с преображения месяцы успела побывать в образе элегантной француженки, утонченной англичанки и даже примерла на себя костюм франта начала прошлого века. Теперь пришла пора для более смелых решений.

Анна опубликовала снимок, на котором позирует в шикарном платье, усыпанном множеством пайеток. Но гораздо ярче наряда актрисы был ее макияж, главный акцент которого был сделан, безусловно, на губы. Темно-фиолетовая помада, дополненная удачным освещением и отблеском света от пайеток, сделала Чиповскую настоящей гостьей из далеких галактик. «Космическа красота» «Необычно и прекрасно! Аня — космос!» «Блеск Звезды отражается в небе ярко синим мерцанием Света. Она словно зима — словно лето! Она словно Вопрос без Ответа!» «Невероятно хороша и полное перевоплощение… Гостья с другой планеты, космическая Анна» «Как сказал Шекспир, мир — это театр, и ты одна из главных героинь — девочка из будущего», — восхищенно писали под фотографией актрисы ее поклонники.

Отметим, что Анна совершенно не боится экспериментов с внешностью. Не так давно девушка показала в сети свое фото в гриме пожилой женщины. Многие красавицы искренне боятся разрушительной силы беспощадного времени, уничтожающего их молодость, но Чиповская, в отличие от них, смело смотрит ему в лицо, не забывая при этом даже подтрунивать над ним.