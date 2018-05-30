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Николь Кидман сияла от счастья рядом с мужем на светском мероприятии: фото
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Николь Кидман сияла от счастья рядом с мужем на светском мероприятии: фото 

Журнал ОК! 1 час назад
Вопреки слухам о расставании Николь Кидман и Кит Урбан продолжают блистать вместе на светских мероприятиях. Вчера они посетили гала-концерт American Songbook и в очередной раз доказали, что в их семье мир и гармония. Супруги, стоя в обнимку, охотно позировали фотографам и выглядели счастливыми.
Николь Кидман
Для выхода на дорожку Николь выбрала полупрозрачное платье с пайетками и золотые босоножки. Стилист уложил волосы актрисы с пучок, оставив свободными пряди в области лица. В макияже голливудская дива сделала акцент на губы, воспользовавшись бордовой помадой.
Николь Кидман и Кит Урбан
Несмотря на провокации, Николь Кидман и Кит Урбан продолжают оставаться одной из самых крепких звездных пар. Они поженились в 2006 году и по сей день не устают напоминать миру о своей любви: сопровождают друг друга на всех важных мероприятиях и открыто демонстрируют чувства. У них две дочери — 9-летняя Сандэй Роуз и 6-летняя Фэйт Маргарет.
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