Звезды до и после пластики: Холли Берри

Холли Берри за 50, но выглядит она так, что даже 16-летние старлетки ей могут позавидовать! Подтянутая фигура, роскошная грудь, безупречные черты лица. Казалось бы, все дело в генах, но нет, кое-что все-таки актриса получила не по наследству, а в кабинете хирурга. Что именно Холли изменила в себе, нам рассказал эксперт!

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«На фотографиях Холли четко видна ринопластика — с годами форма носа стала более очерченной и элегантной: появилась красивая и прямая спинка. Операция сделана на высоком уровне, так как нос не выделяется, а, напротив, идеально гармонирует с другими чертами лица актрисы, и можно даже сказать, что дает небольшой омолаживающий эффект.

Еще один момент — с возрастом Холли стала выглядеть ярче и свежее. Думаю, дело в инъекционных методиках — их используют многие звезды, и Холли не исключение. Точно могу отметить, что была контурная пластика, о ней свидетельствуют высокие скулы (особенно заметно это на снимках последних лет: у нее скуловые зоны более очерчены и контурированы, чем в молодости). Также изменился лоб — стал высоким и гладким (морщин как будто и не было никогда), это явно «работа» ботулотоксина.

Еще я заметил, что грудь стала другой: более очерченная, объемная. С помощью пушапа такого эффекта не добиться, поэтому могу предположить, что это дело рук пластического хирурга».

Примерные цены:

Ринопластика — от 210 000 р.

Коррекция ботоксом отдельных зон — от 15 000 р.

Контурная пластика — от 15 000 р.

Маммопластика — от 198 000 р.

Итого: от 438 000 р.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/zvezdy-do-i-posle-plastiki-holli-berri/