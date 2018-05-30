Создана краска для волос из ягод черной смородины

Уникальную краску для волос создали британские ученые из Лидского университета. Новый бьюти-продукт, по словам специалистов, имеет множество неоспоримых преимуществ перед привычными нам косметическими средствами.

Во-первых, краска, полученная из ягод смородины, экологична и нетоксична, во-вторых, она долго не смывается, а в-третьих, доступна.

Получить такое чудо-средство для безопасного окрашивания волос специалистам удалось из жмыха смородины (остатки ягод после удаления из них сока). Сине-фиолетовый состав, по словам ученых, может сохранять стойкость цвета даже после многократного мытья головы.

Большим плюсом является еще и то, что сырье для подобной краски не составит никакого труда и применения особых технологий для этого не нужно. И, конечно, неоспоримое преимущество «смородиновой краски» в том, что она безопасна для человека и не наносит вреда окружающей среде.