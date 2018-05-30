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Создана краска для волос из ягод черной смородины
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Создана краска для волос из ягод черной смородины 

Рамблер 46 минут назад
Фото: depositphotos
Уникальную краску для волос создали британские ученые из Лидского университета. Новый бьюти-продукт, по словам специалистов, имеет множество неоспоримых преимуществ перед привычными нам косметическими средствами.
Во-первых, краска, полученная из ягод смородины, экологична и нетоксична, во-вторых, она долго не смывается, а в-третьих, доступна.
Получить такое чудо-средство для безопасного окрашивания волос специалистам удалось из жмыха смородины (остатки ягод после удаления из них сока). Сине-фиолетовый состав, по словам ученых, может сохранять стойкость цвета даже после многократного мытья головы.
Большим плюсом является еще и то, что сырье для подобной краски не составит никакого труда и применения особых технологий для этого не нужно. И, конечно, неоспоримое преимущество «смородиновой краски» в том, что она безопасна для человека и не наносит вреда окружающей среде.
Женский форум
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