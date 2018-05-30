Мужской make up: почему это нормально

Индустрия красоты традиционно считается женской территорией интересов. Если мода и парфюмерия уже давно работают в категории «унисекс», то декоративная косметика только начинает осваивать концепцию гендерной нейтральности макияжа. Например, в 2016 году канадская фирма косметики M. A. C выпустила линию декоративных продуктов Brant Brothers, предназначенных для мужчин. А в начале этого года косметическая компания MaybellineNew York представила своего нового посла бьюти-блогера Мэнни Гутьересса. Давайте разберемся, что такое мужской make up и почему макияж на мужчине — это нормально.

Такого раньше не было

Исторические источники упорно твердят обратное: в древних цивилизациях мужчины носили макияж наравне с женщинами. Например, на родине make up, Древнем Египте, мужчины с помощью черного кайала подводили себе глаза, придавая им соблазнительную миндалевидную форму, а древние римляне уже умели отбеливать лица белой пудрой, румянить щеки и красить ногти свиной кровью. Как известно, французские мужчины в XVI веке не стеснялись блистать на светских приемах в пышных париках, а своеобразной декоративной деталью на лице любого модника считалась аккуратно подведенная черная мушка.

Во все исторические эпохи мужчины по-разному использовали новаторские для своего времени косметические продукты и показывали тем самым свой статус в обществе — косметика считалась роскошью и была доступна лишь для мужчин из привилегированных классов. Но в ХХ веке тенденция ношения мужчинами макияжа, несмотря на развитие кинематографа, модельного бизнеса и появления так называемых «метросексуалов», пошла на убыль.

«Прошлое столетие позволило женщинам добиться определенных свобод, но мужская культура осталась практически неизменной. Разве что футболка перестала быть нижним бельем. Но в целом ничего глобального в этом плане не произошло. В какой-то степени у женщин сегодня больше прав, чем у мужчин: они могут носить мужскую одежду, играть в футбол, нести службу в армии и так далее. Мужчина же ограничен с точки зрения той же моды и тем более косметики. Представьте менеджера в какой-нибудь крупной корпорации, который решил ходить на работу с красной помадой или на шпильках, потому что ему так нравится. Не думаю, что он надолго задержится в своей компании. Современное общество не позволяет мужчинам выражать себя с помощью одежды и косметики так, как многим хотелось бы», — говорит искусствовед и директор по развитию бизнеса магазина Pudra, ru Сергей Остриков в интервью Buro-24/7. То есть если говорить о природе современного мужского макияжа, то он долгое время был ограничен рамками съемочной площадки. Тогда откуда берет начало идея о гендерной нейтральности макияжа сегодня?

Косметический бум За последние пару лет интерес потребителей к косметике сильно возрос. По данным американских исследователей, 2015 году бьюти-промышленность заработала 46,2 миллиарда долларов, из которых 13 миллиардов составили продажи косметики. Ученые «обвиняют» в этом помешательстве тренды, прибывшие из социальных сетей. Под влияние семейства Кардашьян попал едва ли не каждый пользователь Instagram, а не уметь скульптурировать лицо с помощью специальных косметических продуктов и хайлайтера считается чуть ли не признаком дурного вкуса. И, конечно же, всеобщее «помешательство» на красоте не могло не затронуть и мужчин. Появляется новое поколение метросексуалов — мужчин, придающих большое значение своей внешности. Однако часто в адрес ухоженного стильно одетого мужчины можно услышать, что «так настоящий мужчина выглядеть не должен» — в том смысле, что настоящего мужчину не заботит, что на нем надето и как.

По-мужски

Сегодня в Интернете можно найти различные вариации мужского макияжа: оо нейтрального до full glam — с накладными ресницами и яркими губами. Но если мы еще делим макияж на «мужской» и «женский», то придется столкнуться с некими правилами. Вот что говорит Геворг Петросян — визажист и создатель блога Super makeup Suka: «Я считаю, что есть обязательный свод правил, которого нужно придерживаться, чтобы сохранить маскулинность в своем образе. Никаких графичных бровей, потому что так делают девушки. Брови должны быть прокрашены гелем — это натурально. И, конечно, сразу исключаем стрелки и красные и оранжевые губы. Помады других ярких цветов, скажем, фиолетовые, голубые, желтые, — это нормально. Смотрится странно, по „гранжу“, из космоса, т. е как часть фрикового образа. Но стрелки и красная помада сразу сделают из мужчины Мэрилин Монро ».

Бьюти-блогер Джейк Уорд на своем канале The Beauty boy объясняет, что для него значит макияж: «Я не хочу феминизировать себя и совсем не пытаюсь выглядеть как девочка. Я хочу просто скрывать свои недостатки, чтобы чувствовать себя более уверенным», — говорит блогер.

Главным условием при нанесении мужского макияжа являются умеренность и максимальная естественность. В первую очередь заменяем плотные тональные основы на оттеночные увлажнители — с ними можно легко можно добиться ровной сияющей кожи без ощущения маски. Брови прорабатываем цветным гелем, а на губы наносим бесцветный блеск либо бальзам для губ. И вуаля! Идеальный мужчина готов.

К макияжу необходимо относиться, в первую очередь, как к виду творчества. Однако в мужском макияже большую роль играет его уместность, да и наше общество еще воспринимает косметику на мужчине как экзотику. Но у человека всегда есть право выбора. Мы можем думать, анализировать, выбирать, не стеснять себя общественными рамками и не бояться быть сами собой во всех проявлениях.

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