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Тина Канделаки протестировала тональные средства
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Тина Канделаки протестировала тональные средства 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая и бизнесвумен Тина Канделаки, периодически обсуждая с читателями важные вопросы красоты и здоровья, обратила внимание на кушоны.
Женщина заменила, что предпочитает пользоваться такой тональной основой от Диор. Однако, после того, как читатели в комментариях начали советовать познакомиться с другими марками, Канделаки всерьез заинтересовалась темой и начала пробовать другие средства.
Телеведущая обратила внимание, что в кушонах Dr. Jart+ вместо губки используется простой ограничитель, а в составе нет ароматизаторов и талька. Корейские марки добавляют дополнительный уход и полезные составляющие — алоэ вера и женьшень. В составе продукции Clinique есть антиоксиданты, что также защищает кожу от вредных воздействий.
Большая часть кушонов защищают кожу от солнца, имея SPF 40 и 50. Именно защита от вредных солнечных лучей лето, по мнению Тины, особенно важна каждому человеку, поэтому выбирать тональные средства нужно с умом, вооружившись всей доступной информацией.
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