Тина Канделаки протестировала тональные средства

Телеведущая и бизнесвумен Тина Канделаки , периодически обсуждая с читателями важные вопросы красоты и здоровья, обратила внимание на кушоны.

Женщина заменила, что предпочитает пользоваться такой тональной основой от Диор. Однако, после того, как читатели в комментариях начали советовать познакомиться с другими марками, Канделаки всерьез заинтересовалась темой и начала пробовать другие средства.

Телеведущая обратила внимание, что в кушонах Dr. Jart+ вместо губки используется простой ограничитель, а в составе нет ароматизаторов и талька. Корейские марки добавляют дополнительный уход и полезные составляющие — алоэ вера и женьшень. В составе продукции Clinique есть антиоксиданты, что также защищает кожу от вредных воздействий.

Большая часть кушонов защищают кожу от солнца, имея SPF 40 и 50. Именно защита от вредных солнечных лучей лето, по мнению Тины, особенно важна каждому человеку, поэтому выбирать тональные средства нужно с умом, вооружившись всей доступной информацией.