5 бьюти-средтсв, которые советует Роузи Хантингтон-Уайтли

Сейчас Роузи Хантингтон-Уайтли находится в декретном отпуске — в прошлом июне она родила первенца от своего давнего возлюбленного актера Джейсона Стэйтема. Но как оказалось, девушка вовсе не сидела без дела и готовила новый проект. Роузи решила пойти по стопам Гвинет Пэлтроу и запустила сайт о красоте и стиле жизни под названием Rose Inc., слоган которого гласит: «Красота изнутри». Один из первых материалов на ресурсе, кончено же, раскрывает секреты красоты самой Роузи.

В интервью с визажистом Кейти Джейн Хьюс молодая мама поделилась, без каких средств она не представляет жизни. Итак, в косметичке всегда имеются: консилер Nars Radiant Cream Conceaцer, пудра Tom Ford pressed powder, бронзер Chanel Soleil Tan de Chanel bronzer, кремовые румяна Camisole Blush cream blusher Rosie for Autograph range и красная помада. Обязательно присмотритесь к этим продуктам — Роузи плохого не посоветует.