Раскрыт секрет идеальных бровей Меган Маркл

Визажист жены принца Гарри Шеррилл Райли (Sherrille Riley) дала рекомендации по достижению идеальной формы бровей. Об этом сообщает Daily Mail.

По мнению Райли, в первую очередь брови не должны быть симметричными. «Совершенно нормально, если одна бровь расположена выше другой. Они не должны быть одинаковыми. Они не сестры и не близнецы. Вы никогда не встретите человека с абсолютно симметричными бровями. Вместо этого, я стараюсь оставлять брови клиентов максимально толстыми, а форму — как можно более естественной», — рассказала она.

Любимая форма бровей Маркл — как у актрисы Одри Хепберн . «Вдохновляясь Одри, я стараюсь сделать изгиб более прямым, нежели круглым. Концы бровей должны быть приподняты, но не в виде галки, а плавно. Высокая арка делает лицо злым», — посоветовала визажистка.

Райли добавила, что чрезмерное выщипывание волосков может повредить луковицы и остановить процесс роста бровей навсегда.