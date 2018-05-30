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Раскрыт секрет идеальных бровей Меган Маркл
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Раскрыт секрет идеальных бровей Меган Маркл 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Визажист жены принца Гарри Шеррилл Райли (Sherrille Riley) дала рекомендации по достижению идеальной формы бровей. Об этом сообщает Daily Mail.
По мнению Райли, в первую очередь брови не должны быть симметричными. «Совершенно нормально, если одна бровь расположена выше другой. Они не должны быть одинаковыми. Они не сестры и не близнецы. Вы никогда не встретите человека с абсолютно симметричными бровями. Вместо этого, я стараюсь оставлять брови клиентов максимально толстыми, а форму — как можно более естественной», — рассказала она.
Любимая форма бровей Маркл — как у актрисы Одри Хепберн. «Вдохновляясь Одри, я стараюсь сделать изгиб более прямым, нежели круглым. Концы бровей должны быть приподняты, но не в виде галки, а плавно. Высокая арка делает лицо злым», — посоветовала визажистка.
Райли добавила, что чрезмерное выщипывание волосков может повредить луковицы и остановить процесс роста бровей навсегда.
Ранее, в мае, личный стилист невесты принца Гарри Никола Дэвис рассказала, что Меган Маркл учитывает закон золотого сечения при выборе нарядов. «Меган использует правило третей, чтобы достичь радующего глаз образа и показать свою фигуру в наиболее выгодном свете. В конце концов, Коко Шанель однажды сказала: "Мода — это архитектура. Все зависит от пропорций"», — объяснила Дэвис.
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