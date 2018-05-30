Девушка показала «супер-брови» и прославилась

Вы все еще выщипываете брови, стремясь придать им идеальную форму? Оставьте это занятие! Хотите известности и популярности? Рисуйте брови в пол-лица!

Анжелика Протодьяконова , модный блогер из Якутии, взорвала Сеть, опубликовав весьма экстравагантные снимки. Ничего особенно необычного в них нет, просто брови девушки на фото достигают немыслимых размеров.

vk.com

Анжелика рассказывает, что однажды обнаружила в одной из соцсетей свой собственный снимок, который сделал кто-то во время поездки в автобусе. Неизвестный автор фото потешался над бровями девушки, которые показались ему (или ей) чрезмерно густыми.

Анжелика решила не терпеть насмешки, причем сделала это весьма интересным образом: нарисовала брови в пол-лица и выложила фото в соцсети.

vk.com

Умение посмеяться над собой сыграло добрую службу: у девушки появилось огромное количество поклонников и подражателей. Многие люди в соцсетях поддержали Анжелику, выложив на своих страничках снимки с нарисованными или приклеенными огромными бровями. Лучшие из пародий широкобровая блогер выкладывает на своей странице.