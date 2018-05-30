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Девушка показала «супер-брови» и прославилась
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Девушка показала «супер-брови» и прославилась 

Рамблер 2 часа назад
Фото: vk.com
Вы все еще выщипываете брови, стремясь придать им идеальную форму? Оставьте это занятие! Хотите известности и популярности? Рисуйте брови в пол-лица!
Анжелика Протодьяконова, модный блогер из Якутии, взорвала Сеть, опубликовав весьма экстравагантные снимки. Ничего особенно необычного в них нет, просто брови девушки на фото достигают немыслимых размеров.
vk.com
Анжелика рассказывает, что однажды обнаружила в одной из соцсетей свой собственный снимок, который сделал кто-то во время поездки в автобусе. Неизвестный автор фото потешался над бровями девушки, которые показались ему (или ей) чрезмерно густыми.
Анжелика решила не терпеть насмешки, причем сделала это весьма интересным образом: нарисовала брови в пол-лица и выложила фото в соцсети.
vk.com
Умение посмеяться над собой сыграло добрую службу: у девушки появилось огромное количество поклонников и подражателей. Многие люди в соцсетях поддержали Анжелику, выложив на своих страничках снимки с нарисованными или приклеенными огромными бровями. Лучшие из пародий широкобровая блогер выкладывает на своей странице.
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