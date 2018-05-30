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Малиновые облака: платье Веры Брежневой бьет все рекорды по пышности
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Малиновые облака: платье Веры Брежневой бьет все рекорды по пышности 

Grazia 45 минут назад
Фото: Grazia
«Платье украшает девушку или девушка платье?», — поинтересовалась у поклонников Вера Брежнева, поделившись фото в новом образе. В ее случае звезды сошлись так, что наряд и певица идеально дополнили друг друга. Малиновое платье с длинным пышным шлейфом Вера выбрала для выступления на сцене Crocus City Hall, но его легко можно представить и на красной дорожке светского мероприятия. Вере удалось не перейти грань и остаться элегантной в таком необычном наряде. Певица сделала макияж, приближенный к естественному, собрала волосы на затылке, оставив несколько прядей распущенными, и обошлась без аксессуаров. Прозрачные босоножки на каблуке прекрасно завершили роскошный лук.
К слову, это не первый образ звезды, в котором ей удалось произвести фурор. На красной дорожке Каннского фестиваля Вера затмила многих знаменитостей, выбрав образ девушки Джеймса Бонда. Напомним, что Вера Брежнева замужем за Константином Меладзе. Недавно певица поделилась редким совместным снимком с супругом в честь его дня рождения.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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