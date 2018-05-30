Рита Дакота расказала об обмане продавцов

Певица Рита Дакота рассказала, как «обманывает» продавцов, чтобы проверить их честность.

Молодая женщина старается пользоваться только натуральной и органической косметикой. Из-за того, что Рита ничего не понимает в составах, она всегда просит консультантов подобрать для нее оптимальные средства. Чтобы точно получить желаемое, Рита добавляет, что берет крем или лосьон для новорожденной дочери, а у нее самой жуткая аллергия на консерванты.

Как утверждает певица, продавцы сразу меняют свое мнение относительно того или иного продукта и начинают продавать только действительно натуральную косметику.

Молодая мама считает, что женщинам важно следить за кремами, которые они наносят на кожу, ведь маленький ребенок постоянно трется о лицо, частицы крема могут попасть ему в рот. Чтобы предупредить развитие плохой реакции на какой-то химический компонент, Дакота предпочитает перестраховаться и покупать только крема для веганов и поклонников этичной косметики без химии.