Ещё
Рита Дакота расказала об обмане продавцов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рита Дакота расказала об обмане продавцов 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Рита Дакота рассказала, как «обманывает» продавцов, чтобы проверить их честность.
Молодая женщина старается пользоваться только натуральной и органической косметикой. Из-за того, что Рита ничего не понимает в составах, она всегда просит консультантов подобрать для нее оптимальные средства. Чтобы точно получить желаемое, Рита добавляет, что берет крем или лосьон для новорожденной дочери, а у нее самой жуткая аллергия на консерванты.
Как утверждает певица, продавцы сразу меняют свое мнение относительно того или иного продукта и начинают продавать только действительно натуральную косметику.
Молодая мама считает, что женщинам важно следить за кремами, которые они наносят на кожу, ведь маленький ребенок постоянно трется о лицо, частицы крема могут попасть ему в рот. Чтобы предупредить развитие плохой реакции на какой-то химический компонент, Дакота предпочитает перестраховаться и покупать только крема для веганов и поклонников этичной косметики без химии.
Russianshowbiz.info: последние новости
Поза Татьяны Навки заинтересовала фанатов Тина Канделаки протестировала тональные средства Юлия Ковальчук рассказала об измене мужа
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Темникова удивила аксессуаром к купальнику10
Жара: микробикини снова в моде38
Нюша «выдавила» грудь платьем3
Болезни, которые можно вылечить кошкой
Тест: насколько вы провинциальны2
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
03:05
Темникова удивила аксессуаром к купальнику
Звёзды
13:47
Сколько можно прожить, пересаживая органы
Здоровье
11:39
Загадки, которые взорвут ваш мозг
Психология
10:14
ДНК-тесты, которые шокировали общественность
Здоровье
00:12
Сын Михаила Круга вырос копией отца
Звёзды
05:07
Признаки, говорящие, что ваше тело уникально
Здоровье
08:40
Эти актёры узнали рецепт эликсира молодости
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение