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«Happy Easy Healthy». Clarins тожественно презентовали новую концепцию макияжа
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«Happy Easy Healthy». Clarins тожественно презентовали новую концепцию макияжа 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Первыми познакомиться с новинками линии макияжа и новым стилем Clarins пришли Анастасия Меськова, Екатерина Климова, Андрей Малахов, Игорь Чапурин, Наталья Туровникова, Виталий Козак, Алика Смехова и другие друзья бренда.
Поддержать важное для марки событие приехал совладелец и Генеральный директор Clarins Group Оливье Куртен-Кларанс. На вечеринке выступил Генеральный директор Clarins Group в России Эдгар Шабанов, а завершила официальную часть Международный визажист Clarins Ольга Комракова. Она рассказала, какой смысл вкладывает марка в три волшебных слова: Happy, Easy и Healthy. Happy — всё, что произведено в Clarins, сделано с огромной любовью к женщинам, а средства макияжа призваны приносить радость. Easy — все средства макияжа Clarins легко наносить и сочетать со средствами ухода. Каждая девушка, не являясь профессиональным визажистом, может с лёгкостью создать себе желаемый образ. Healthy — в состав средств макияжа входят натуральные ингредиенты, которые заботятся о коже.
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