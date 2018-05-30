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С эффектом татуажа: Clarins выпустили пигмент для губ, который держится целый день
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С эффектом татуажа: Clarins выпустили пигмент для губ, который держится целый день 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Не поправлять макияж губ каждые два часа и не переживать, «не слезла» ли помада, — мечта каждой девушки. Clarins постарались и воплотили ее в реальность. Стойкий пигмент Water Lip Stain создает невесомое матовое покрытие, которое обеспечивает яркость в течение всего дня. Средство на 77% состоит из воды, поэтому на губах остается только цвет, интенсивность которого легко регулировать от полупрозрачного до насыщенного. А еще тинт совершенно не оставляет следов. В палитре четыре оттенка: ягодный, красный, коралловый и розовый. Для лета, когда хочется выглядеть естественно и свежо, приложив минимум усилий, — идеально.
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