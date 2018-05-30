Женщины, лечите голову

Стремясь стать красивыми, они умирают.

В этом году в Москве скончались уже пять (!) пациенток косметических клиник. Возраст — от 29 до 51 года. Кто-то делал липосакцию, кто-то увеличивал грудь, кто-то — ринопластику… Но врачи допустили халатность. Впрочем, я не о них. Я о самих женщинах. Вот зачем они лезут под нож?

Любой сексолог подтвердит, что женщина привлекательна и желанна при трех условиях: хорошее состояние кожи, зубов и отсутствие лишнего веса. Размер груди, форма носа, толщина губ — все это на любителя. Хочешь покорять мужчин — похудей, обзаведись красивой улыбкой и подбери правильные средства для ухода за кожей. Это знаю даже я, мужчина, а уж женщины знают намного больше. Но все равно ложатся на опасные операции.

Дело, мне кажется, во внутренней бабской неустроенности. Женщин, которые не «парятся» насчет своей внешности, по-моему, вообще нет. Сколько я слышал этих стенаний: «Да я вешу уже 56, а была 49, я такая толстая стала!» Голос дрожит, слезы на глазах. Обнять и плакать. 56 кило — это пушинка! А прическа? Если у нее кудрявые от природы волосы — трагедия. «Не хочу выглядеть, как баран!» И выпрямляет. Если же волосы не вьются, девушка тоже в истерике — висят, как пакля. Надо завиться. Если она брюнетка, то норовит осветлиться. Если блондинка — обязательно покрасится. Когда у невротички вдруг появляются деньги, косметические процедуры сменяются хирургическими. Она встает на очень скользкие рельсы. Тут и изуродовать себя можно. И погибнуть…

Женщины, открою вам секрет. Мужчины не любят невротичек. Когда они узнают, что вы чего-то там увеличили или уменьшили, они кривятся. Потому что женщина дает ясный сигнал: «Я считаю себя уродиной, и так в этом уверена, что готова платить немалые деньги, рисковать здоровьем и даже жизнью, чтобы стать красивее». С такой женщиной быть не хочется. Кому нужно рядом неуверенное в себе существо? К тому же мужчина сам начинает сомневаться: если она не считает себя красивой, то может я ее просто не разглядел? Может она и вправду уродина — толстая с маленькой грудью? Зачем она мне?! Верно и обратное. Если вы никогда не числились в красавицах, но уверены в себе, ходите, развернув плечи, улыбаетесь в 32 зуба и можете даже не краситься, мужик задумывается. Чего это она? За этой уверенностью что-то должно стоять. Наверное, она и правда красивая!

В общем, женщины, не увеличивайте грудь. Лучше лечите голову.