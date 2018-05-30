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Морщины, синяки и обвисшая кожа: страдающая от анорексии Тара Рид с каждым днем выглядит все хуже
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Морщины, синяки и обвисшая кожа: страдающая от анорексии Тара Рид с каждым днем выглядит все хуже 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
42-летняя Тара Рид снова пугает своей фигурой и внешним видом.
От красоты Тары Рид с каждым днем остается все меньше. После того как некогда белокурая и сексуальная красотка увлеклась пластикой, которая довела ее до анорексии, старость приближается к актрисе все быстрее. На днях Тара в своем Instagram опубликовала фото в бикини, которые снова лишь испугали пользователей. Вот она наслаждается отдыхом в Доминикане в компании своих подруг. Но на их фоне Рид выглядит не хрупкой, а болезненной девушкой-подростком.
А вот Тара поделилась свои портретом. На фото отчетливо видны сильные синяки под глазами, морщины, дряблая кожа и обвисшая грудь. Все это не возрастные изменения, а последствия анорексии. Быть может, если бы Рид не стремилась похудеть любым путем, она бы выглядела в разы привлекательнее.
А как тебе фигура Тары? Глядя на нее, все еще хочешь сбросить лишние килограммы?
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Фото:Instagram
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