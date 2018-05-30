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За чашкой кофе: как прошел бьюти-завтрак Forbes Woman Club
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За чашкой кофе: как прошел бьюти-завтрак Forbes Woman Club 

Forbes.ru 2 часа назад
Фото: Forbes.ru
Участниц Forbes Woman Club на бьюти-завтрак пригласила президент медицинской корпорации Rhana Екатерина Диброва. За завтраком предпринимательницы и руководители подразделений крупных компаний поговорили о том, как современной женщине найти время на уход за собой, не отвлекаясь от построения карьеры. Специаьным гостем утренней встречи стал пластический хирург Сидни Оана, награжденный за свои заслуги орденом Почетного легиона.
Французский хирург рассказал о своей методике малоинвазинного эндоскопического лифтинга лица, который помогает добиться долговременного эффекта с минимальным травмированием кожи. Ну а благодаря программе «Хирургия счастья» Сидни Оана вернется в Москву еще не раз: хирург, оперирующий в Париже, несколько раз в год встречается с пациентами в московской клинике Rhana, где они могут пройти предоперационную подготовку и курс реабилитации.
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